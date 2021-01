Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de conceptnota ‘Verwachtingen accountantscontrole SiSa 2020’ gepubliceerd. Daarin wordt voor de controlerend accountant van de betreffende medeoverheid de controleprocedure toegelicht op de specifieke uitkeringen en/of de provinciale middelen.

SISA

Het principe Single information, single audit (SiSa) betekent eenmalige informatieverstrekking, eenmalige accountantscontrole, die voor alle belanghebbenden bruikbaar is. SiSa is de manier waarop medeoverheden (provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen) aan het Rijk of in enkele gevallen aan de provincie of aan gemeenten verantwoorden of en hoe ze de specifieke uitkeringen of het provinciaal middel hebben besteed.

Uniforme toepassing

Specifieke uitkeringen worden sinds 2006 verantwoord in de SiSa-verantwoording die onderdeel uitmaakt van de jaarrekening van de medeoverheid. Het doel van de nota is in de eerste plaats het bevorderen van de uniforme interpretatie en toepassing van de (controle)voorschriften voor de specifieke uitkeringen. Daarnaast is de nota bedoeld als een communicatiemiddel tussen medeoverheid en accountant over de te verrichten werkzaamheden door de accountant en eventueel een afdeling interne controle van de medeoverheid. Daarom is het van belang dat beide partijen bekend zijn met deze nota verwachting accountantscontrole en overige beschikbare SiSa documentatie, alvorens er met de controlewerkzaamheden voor de SiSa kan worden gestart.

Accountant

Het is de verantwoordelijkheid van de accountant om op basis van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV), het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) en de materiewet- en regelgeving per specifieke uitkering zich een beeld te vormen van de aspecten die van belang zijn voor de controle op de getrouwheid en op de rechtmatigheid en de deugdelijke totstandkoming van de verantwoording. Met name wetten in formele zin, algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen die ten grondslag liggen aan of van belang zijn voor de specifieke uitkering, bevatten de normen waaraan de accountant toetst. Deze nota beschrijft in algemene termen de verwachtingen en gaat niet in op uitzonderingen. De wettelijke basis voor de specifieke uitkering is terug te vinden in de wet financiële verhoudingen (Fvw). In de SiSa-bijlage is in te zien over welke specifieke uitkering verantwoording wordt verwacht van de betreffende medeoverheid. De medeoverheden, ontvangen deze bijlage begin januari (jaar T+1) op maat van het CBS. Omstreeks 1 november (jaar T) wordt als service door het ministerie van Binnenlandse Zaken per medeoverheid op de website de zogenoemde verantwoordingslijst zichtbaar gemaakt.

Download hier de conceptnota.