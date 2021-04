TVL-fraude fluitje van een cent

Frauderen met een TVL-aanvraag op andermans naam is kinderlijk eenvoudig. Tientallen bonafide ondernemers zijn er de dupe van, meldt RTL Nieuws.

Door zwakke controles en een ondeugdelijk inlogsysteem kunnen kwaadwillenden makkelijk een aanvraag doen op naam van een ander. Dat moet worden bewezen wat de misgelopen omzet is, blijkt geen probleem. Geautomatiseerde controles pikken fraudeurs er niet uit.

RTL sprak beroepsklusser Sjuk Veenstra, die begin maart een deurwaarder op de stoep zag staan. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) had wegens fraude beslag gelegd op zijn rekening. Veenstra had zelf echter geen TVL aangevraagd en zag meteen dat het niet klopte: ‘Er klopte niks van. De naam van de contactpersoon niet. Het bankrekeningnummer niet. Het telefoonnummer niet. De bedragen niet. Ik schrok me wezenloos.’ Een onbekende had een kleine € 59.000 aan voorschot ontvangen en had aangegeven dat Veenstra normaal gesproken ruim € 3 miljoen omzet boekte per kwartaal. De RVO vond dat geen vreemd bedrag voor een klusbedrijf.

Fraude met eHerkenning niveau 1 fluitje van een cent

De fraudeur bleek via eHerkenning TVL te hebben aangevraagd. Daarvoor is eHerkenning niveau 1 voldoende. Veenstra’s zoon Jeroen nam daarna de proef op de som en kon voor zijn vaders bedrijf eenvoudig eHerkenning aanvragen. Een kopie van het paspoort was voldoende.

Reconi, een van de zes bedrijven waar eHerkenning mag worden aangevraagd, geeft aan dat het betrouwbaarheidsniveau van eHerkenning niveau 1 laag is en dat er ‘slechts minimale controles plaatsvinden’. Dat weet de overheid ook: nieuwe TVL-aanvragen moeten met ingang van maandag op zijn minst met eHerkennning niveau 3 gedaan worden.

Een andere ondernemer wilde een aanvraag doen en zag dat er al € 90.000 aan voorschot was uitgekeerd. Ook hier werd een kwartaalomzet van € 3 miljoen opgegeven, maar met stukken die dat bedrag niet ondersteunden. Controle was er niet. Volgens de RVO zijn zo tientallen ondernemers gedupeerd. De rijksdienst wijst erop dat controle lastig is door de grote hoeveelheid aanvragen.

Telegram broedplaats van TVL-fraude

Volgens cybersecuritybedrijf Zolder wordt in criminele Telegram-groepen op grote schaal gezocht naar personen met KvK-registraties waarmee een subsidie-aanvraag kan worden gedaan. ‘Wij zien tussen eind 2020 tot en begin 2021 een enorme toename in de vraag naar KvK-registraties, ingeschreven voor maart 2020.’

Ondernemer zelf gaat ook weleens de fout in

Overigens deed de RVO al zeker 387 keer aangifte van misbruik waarbij de ondernemer zelf meer geld vraagt op basis van verzonnen omzetgegevens. Criminelen willen dat klusje desgewenst overnemen en adverteren ermee op internet. De RVO heeft in het vierde kwartaal meer dan 600 keer een TVL-subsidie ingetrokken nadat er achteraf fraude geconstateerd werd.

Bron: RTL Nieuws