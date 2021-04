Keuzewijzer autobelastingen – keuzes bij belastingheffing auto

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft de Keuzewijzer Autobelastingen gepubliceerd, waarin een aantal grote beleidsopgaven en beleidsopties met betrekking tot de belastingheffing voor personenauto’s en bestelauto’s zijn opgenomen.

De Keuzewijzer is een ambtelijk traject zonder politieke sturing om ten behoeve van de formatie de beleidsopgaven en mogelijke beleidsopties op het terrein van de autobelastingen te schetsen. Voor een groot deel is geput uit al bestaande studies en rapporten.

De Keuzewijzer is opgebouwd langs de volgende drie beleidsopgaven:

Stabiele grondslagen en vereenvoudiging van het stelsel; Klimaat, schone lucht en stikstof; Bereikbaarheid en congestie.

Betaalbaarheid

In deze Keuzewijzer wordt aandacht besteed aan het thema betaalbaarheid. De motie Dijkstra c.s. van 19 november (35570 XII, nr. 20) verzoekt de regering om concrete beleidsopties te onderzoeken om automobiliteit betaalbaarder te maken, bijvoorbeeld door de lasten voor de automobilist per saldo te laten dalen, en de voor- en nadelen hiervan te schetsen. Aan dit verzoek wordt met deze Keuzewijzer ook voldaan.

De Keuzewijzer behandelt in het kort de volgende onderwerpen:

Opgave stabiele belastinggrondslagen en vereenvoudiging van het stelsel

De grondslagen van de autobelastingen staan onder druk.

Zet waar mogelijk in op vereenvoudiging van het stelsel. Dit om uitvoering, branche en automobilist te ontlasten.

Beleidsopties voor stabiele grondslagen:

Betalen naar gebruik (BNG).

Verhoging mrb.

Taakstellende aanpak bijzondere regelingen.

Grondslag bpm omzetten naar catalogusprijs.

Beleidsopties vereenvoudiging van het stelsel:

Op termijn Bpm integreren in mrb.

De bpm teruggaafregeling bij export kan worden vereenvoudigd.

Beleidsopgave klimaat, schone lucht en stikstof

Alleen bij volledig emissievrije nieuwverkopen in 2030 is een transitie mogelijk naar een klimaatneutraal wagenpark in 2050 (conform de doelstellingen van Parijs).

Het versnellen van de transitie is echter niet voldoende.

Beleidsopties Klimaat, schone lucht en stikstof:

Pakket EV studiegroep Klimaat (personenauto’s).

Pakket EV uit Kansrijk Mobiliteitsbeleid CPB/PBL (personenauto’s).

Pakket EV studiegroep Klimaat (bestelauto’s).

Bpm verhoging.

Verhogen fijnstoftoeslag en invoeren stikstoftoeslag in de mrb.

Betalen naar gebruik.

Beleidsopgave bereikbaarheid en congestie

De inrichting van de autobelastingen kan bijdragen aan het aanpakken van de congestie (verkeersopstopping).

Beleidsopties bereikbaarheid en congestie:

Betalen naar gebruik. Vanaf ongeveer 2030 is de invoering van betalen naar gebruik een optie waarvan, afhankelijk van de gekozen variant, een forse reductie van de congestie mag worden verwacht. Deze maatregel betekent echter een ingrijpende wijziging van het huidige stelsel, is complex en kent een lange voorbereidingstijd.

Daarom ook opties voor de korte termijn:

Verhoging van de brandstofaccijns.

Afschaffen of versoberen van de onbelaste woon-werk vergoeding.

Vrijgesteld mobiliteitsbudget. Daarnaast is om de gedragsverandering van thuiswerken vast te houden gekeken naar een gerichte vrijstelling voor thuiswerkkosten en naar een vrijgesteld mobiliteitsbudget.

Betaalbaarheid personenauto’s

De betaalbaarheid van personenauto’s is voor de meeste automobilisten sinds 2008 verbeterd. De ontwikkeling van de belastingdruk is beheerst geweest.

Keuzewijzer Autobelastingen – Keuzes en afruilen bij belastingheffing in het autodomein