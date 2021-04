Grote verschillen in TONK-steun tussen gemeenten

Er zijn flinke verschillen per gemeente in de hoogte van de vergoeding via de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Zo kunnen inwoners van Amstelveen maximaal 2.000 euro per maand aan coronasteun voor vaste woonlasten ontvangen, terwijl in het Zuid-Hollandse Nissewaard het maximum op slechts 150 euro per maand ligt. Dat blijkt uit onderzoek van datajournalistiek persbureau LocalFocus, meldt nu.nl.

TONK

Het kabinet kwam in december met de TONK op de proppen voor mensen die bij de bestaande steunmaatregelen tussen wal en schip belanden. Via de gemeenten wordt extra hulp geboden door tijdelijke ondersteuning van noodzakelijke kosten als deze door inkomensterugval niet meer betaald kunnen worden. Gemeenten bepalen zelf hun beleid omtrent de TONK-regeling. Eerder deze maand bleek al dat er veel minder gebruik wordt gemaakt van de regeling dan gemeenten hadden verwacht, waarop minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid liet weten dat hij vindt dat gemeenten ruimhartiger moeten omgaan met de regeling.

Onderzoek gemeenten

Twee op de drie gemeenten maken op hun website de hoogte van hun financiële tegemoetkoming bekend, blijkt uit het LocalFocus-onderzoek. Daarvan hanteren Aalsmeer en Amstelveen de hoogste maximumtarieven: 12.000 per half jaar, ofwel 2.000 euro per maand. Het Limburgse Heerlen is qua beleid het meest ruimhartig en hanteert helemaal geen maximumtarief. In de gemeenten Nissewaard, Laren of Eemnes blijkt dat nogal anders te liggen. Daar wordt slechts 900 euro per zes maanden aangeboden. Op ongeveer twintig gemeentelijke websites is informatie over de TONK-regeling niet makkelijk vindbaar.