‘Kabinet neigt naar verlenging steunmaatregelen’

Het Centraal Planbureau adviseert om de huidige coronasteunregelingen die tot 30 juni lopen niet te verlengen, maar het kabinet lijkt aan te sturen op in ieder geval nog één kwartaal aan steun. Dat meldt de NOS.

De NOW, TOZO en TVL lopen per 30 juni af. Het kabinet kondigde onlangs weliswaar versoepelingen aan per 28 april, maar toch zijn er ondernemers die verwachten ook na 30 juni nog niet zonder steunmaatregelen te kunnen. De demissionaire regering lijkt die groep tegemoet te willen komen.

Het kabinet heeft het UWV en gemeenten gevraagd om zich voor te bereiden op verlenging van de verschillende steunmaatregelen tot 30 september. In de ministerraad wordt vandaag over verlenging van de steun gesproken. Waarschijnlijk worden de precieze plannen half mei gepresenteerd.

CPB, vakbonden en werkgeversorganisaties

Het Centraal Planbureau adviseerde eerder om de steunmaatregelen zo snel mogelijk af te bouwen. De economen van het CPB wijzen erop dat er ondanks de crisis relatief weinig bedrijven failliet gaan. ‘Verlengen van de steun kan, maar die moeten we wel met z’n allen opbrengen.’ Het CPB vindt dat steun zich meer moet richten op zzp’ers en jongeren met een tijdelijk contract die veel minder steun hebben gehad. De vakbonden en werkgeversorganisaties bepleitten vorige week gezamenlijk dat de steun tot in ieder geval 31 december verlengd zou moeten worden.

