‘Helft kleinbedrijf strandt in het zicht van de haven’

Bijna dertig procent van de kleinbedrijf ondernemers is in april 2021 technisch failliet. Ook heeft ruim vijftig procent van alle ondernemers een ondernemersloon onder het bijstandsniveau. Dit blijkt uit het tweede onderzoek van de Kleinbedrijf Index (KB-Index), een gezamenlijk initiatief van Qredits, ONL en het Kenniscentrum Digital Business & Media van de Hogeschool Utrecht. Aan het onderzoek hebben meer dan 1.000 ondernemers deelgenomen. Vooral in de horeca, (detail)handel en zorg liggen de lonen significant lager dan in andere sectoren en is het stressniveau het hoogst.

Grote uitdaging is dat 54 procent over onvoldoende financiële middelen beschikt om het bedrijf te continueren. De betalingsindex daalt sterk en meer dan de helft van de ondernemers kan zijn rekeningen regelmatig niet meer op tijd voldoen. De horeca is daarbij het hardst getroffen. Driekwart van de bedrijven uit deze sector staat momenteel aan de rand van de afgrond. De technische beroepsbeoefenaren en de zakelijke dienstverlening staan er relatief gezien het beste voor. Hiervan heeft ‘maar’ veertig procent onvoldoende middelen om het bedrijf voort te zetten.

Wel groei ondernemersvertrouwen

Het is niet alleen maar kommer en kwel. Zo groeit het ondernemersvertrouwen, dat van negatief naar neutraal gaat. Dit is begrijpelijk, gezien de plannen die er liggen voor het stapsgewijs openen van de samenleving. Daarnaast is de omzetindex omhooggegaan en nemen de nettomarges significant toe. Die trekken met name aan in de zakelijke dienstverlening, (detail)handel en bij technische beroepsbeoefenaren.

‘Direct meer steun nodig’

De KB-Index laat zien dat de helft van de kleinbedrijf ondernemers aan het einde van haar latijn is, lichten de onderzoekers toe. De ondernemerslonen, de investeringen, de liquiditeit en het weerstandsvermogen staan op een schrikbarend laag peil. Deze indexen wijzen op een snelle afname van de levensvatbaarheid van de kleinbedrijven in met name de horeca en de (detail)handel. Ook worden starters en ondernemers zonder personeel hard geraakt. Volgens de onderzoekers is snel handelen daarom noodzakelijk, waarbij de focus moet komen te liggen op directe inkomenssteun, verstrekking van risicodragend vermogen en het aanbieden van coaching en training om het kleinbedrijf door de crisis te helpen.

KB Index analyse Q1 2021.pdf