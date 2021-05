Koolmees betreurt mager gebruik TONK-regeling

Minister Koolmees (Sociale Zaken) vindt het jammer dat er zo weinig aanvragen worden gedaan voor de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK-regeling).

Er komen bij gemeenten veel minder aanvragen binnen dan verwacht: soms maar 10% van het verwachte aantal, meldt het AD. Koolmees: ‘Dat valt inderdaad een beetje tegen. Zonde.’ Hij denkt dat de regeling niet bekend genoeg is of dat er schaamte is bij mensen die er aanspraak op zouden kunnen maken: ‘Onterecht overigens. Meld je nou. De hulp is er.’ En die is nodig, aldus de minister. ‘Er zijn mensen die voor geen enkele regeling in aanmerking komen, maar wel hoge woonlasten hebben. Denk aan flexkrachten zonder WW-rechten, zelfstandigen met een werkende partner of mensen met een eigen bedrijfje. Zij vielen tussen wal en schip, maar kunnen via de TONK alsnog geld krijgen om hun lasten te betalen.’ Amsterdam heeft inmiddels 30% van het budget uitgegeven. Daar wordt maximaal zo’n € 6.000 uitgekeerd. Utrecht is zuiniger met maximaal € 1.500.

Grote verschillen in geld en voorwaarden

Koolmees bekijkt eind deze maand over het vervolg van de steun na 1 juli. ‘We moeten zorgen dat mensen goed door de crisis worden geholpen.’ Eerder gaf onder meer de Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) aan dat het beroep op de TONK zo beperkt is omdat de voorwaarden zo streng zijn. Gemeenten hanteren onderling sterk afwijkende voorwaarden en maxima.

Bron: ANP