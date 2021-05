NBA pas voorbeeldteksten aan vanwege NOW 2

De NBA heeft in verband met de NOW 2-regeling een aantal voorbeeldteksten aangepast.

In de opdrachtbevestigingen en bevestigingsbrieven voor Standaard 3900N en 4415N komt de nieuwe NOW 2-bepaling in artikel 17 over het verbod op dividenduitkeringen en bonussen aan de orde. Wat Standaard 4415N betreft, is de NBA in overleg met UWV over de vraag of de NOW 2-samenstellingsverklaring aanpassing behoeft.

De komende maanden werkt de NBA aan updates van rapportages voor specifieke sectoren en voor een juridische transactie en controleverklaringen bij financiële informatie voor consolidatiedoeleinden. Ook doet de NBA een haalbaarheidsonderzoek naar het herstructureren en compacter maken van de opdrachtbrieven in de NBA-voorbeeldteksten, sectie I, hoofdstuk 1.

Acht teksten bijgewerkt

De betrokken aangepaste voorbeeldteksten zijn: