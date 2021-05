Accountancy Gemak kondigt HR & Salaris Gemak Web aan

Accountancy Gemak kondigt vandaag tijdens de Accountancy Tour HR & Salaris Gemak Web aan. Volgens de leverancier van softwareoplossingen voor de accountancymarkt ontzorgt de nieuwe versie van de HR- en salarissoftware salarisadministrateurs door overbodige checks te voorkomen, fouten te minimaliseren en overzicht te behouden. ‘Hiermee zet de softwareleverancier een belangrijke stap om vanuit de Gemak-filosofie de salarisprofessional nog beter te ondersteunen in zijn werk. HR & Salaris Gemak Web zal gedurende 2021 verder gefaseerd uitgerold worden’, meldt het bedrijf. Accountancy Gemak was voorheen bekend onder de naam Unit4 Bedrijfssoftware.

De wereld van HR- en salarisadministraties is continu in beweging en de complexiteit en werkdruk nemen almaar toe. De diversiteit aan klanten, de vele uitzonderingen op de regels en veelal de verscheidenheid aan systemen maakt het voor de salarisadministrateur een uitdaging om goed overzicht te behouden van alle afspraken en taken. HR & Salaris Gemak Web biedt daarom één centraal dashboard met een overzicht van klanten waar taken voor uitstaan, meldt de softwareleverancier. Zo weet de salarisadministrateur altijd wat de belangrijkste taken voor die dag zijn. Doordat daarnaast standaard en terugkerende taken geautomatiseerd gaan worden, zullen overbodige checks, schaduwadministraties en onnodig handmatig werk tot het verleden gaan behoren.

Nieuwe features HR & Salaris Gemak Web

De volgende features zijn per direct beschikbaar:

Centraal dashboard met een overzicht van klanten waar taken voor uitstaan.

Dashboard per klant met alle taken van een periode.

Herplannen van taken in de toekomst.

Mogelijkheid om alle vaste afspraken rondom de salarisdienstverlening vast te leggen per klant.

Informatieblad met vrije tekst om overige afspraken met de klant te registeren.

Labels toekennen om eigen filters te kunnen gebruiken in werkgeverslijsten. Hierdoor ziet de salarisadministrateur alleen de informatie die op hem van toepassing is.

“De salarisadministratie is één van de meest bedrijfskritische onderdelen van de administratie én de meest onderschatte. De complexiteit van het loonadministratieproces vraagt om software die rekening houdt met de vele uitzonderingen op de regel en tegelijkertijd eenvoud realiseert door tijdrovende taken en de inrichting van de software zoveel mogelijk te standaardiseren en automatiseren”, zegt Leo Overvoorde, Product Manager, Accountancy Gemak. “HR & Salaris Gemak Web zorgt ervoor dat de salarisadministrateur inzicht krijgt in de juiste informatie op het juiste moment en biedt de zekerheid van een accurate en tijdige verloning.”

Gedurende 2021 zullen aanvullende features gefaseerd uitgerold worden.