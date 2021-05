De Jong & Laan zet jarenlange trend van lichte omzetstijging ook in 2020 door

Top 30-kantoor De Jong & Laan heeft in 2020 €2,6 miljoen meer omzet behaald dan een jaar eerder. De stijging komt voor rekening van de accountancy- en de controletak. In de personeels(advies)tak werd juist minder omgezet dan in 2019. Dat blijkt uit de cijfers over 2020 die het kantoor dinsdag samen met het kwaliteitsverslag heeft gepubliceerd.

Door het beëindigen van de activiteiten van de recruitmenttak bleef De Jong & Laan in 2018 enigszins steken qua omzet, maar afgezien daarvan noteert het accountants- en advieskantoor al jaren lichte omzetgroei. Ook afgelopen jaar blijkt dat weer het geval te zijn, laten de cijfers zien:

2016 2017 2018 2019 2020 Omzet 63,3 65,5 64,7 69,2 71,8 Accountancy 22 24 Accountantscontrole 18 20 Belastingadvies 19 19 Personeel 10 9 (€ x miljoen)

Vijfde kwaliteitsverslag

Ondanks een bewogen jaar presenteert de Jong & Laan alweer haar vijfde kwaliteitsverslag onder de titel ‘Ontwikkeling brengt vooruitgang’. De afgelopen jaren richtte de Jong & Laan zich vooral op de kwaliteit in de controle- en samenstelpraktijk. Dat pakte goed uit, met voldoendes tijdens de SRA-reviews als gevolg. Deze ingeslagen weg zet de organisatie nu door en daarbij kijkt ze breder dan de discipline accountancy, waaronder ook belastingadvies en personeel vallen. ”De overige disciplines gaan ook in dit proces mee, want één de Jong & Laan betekent ook één kwaliteitsniveau. En dat geldt niet alleen voor de dienstverlening richting onze klanten. Er ligt ook een duidelijke focus bij de werknemers, tenslotte zijn die het boegbeeld van onze organisatie”, vertelt algemeen directeur Marco Lokhorst.

Kwaliteit & Leren

Directeur Roland Ogink geeft aan dat transparantie voor de Jong & Laan niet alleen openheid over cijfers betekent. “Ondanks de situatie hebben we een goed jaar achter de rug. Naast die cijfers laten we ook zien hoe we ervoor staan op het gebied van reviews, integriteit, opdrachtacceptaties, kwaliteitscontroles (OKB’s en IKC’s) en consultaties. Onderwerpen waarvan we leren. We zijn ervan overtuigd dat alleen daardoor de organisatie zich kwalitatief kan ontwikkelen en succesvol kan zijn. SRA concludeerde dat onze manier van werken waarborgt dat we kwaliteit leveren. Daar zijn we trots op”.

Mensen & Middelen

Het afgelopen jaar stond in het teken van verandering. ‘Door onze prima IT inrichting bleek de organisatie snel en goed in staat in te spelen op de nieuwe situatie: thuiswerken. Gemotiveerde medewerkers pakten de draad snel op en stonden klaar om de klanten door deze periode heen te helpen’, meldt De Jong & Laan. “De transformatie van de wijze waarop we leven en werken konden we aan. Mede door de weg die we al eerder waren ingeslagen: steeds verdergaande digitalisering, zonder onze persoonlijkheid te verliezen. In klantcases, maar ook verhalen vanuit onszelf lees je terug hoe dit ons hielp zowel intern als in contact met onze klanten het werk goed te blijven uitvoeren”, aldus directeur Horst in ‘t Veld.

MVO & duurzaamheid

MVO & duurzaamheid is een fris, maar niet geheel nieuw onderwerp op de agenda van de Jong & Laan. ‘De organisatie houdt natuurlijk al rekening met duurzaamheid, zoals te zien is bij de nieuwbouw in Tubbergen en is terug te lezen in de klantcases’, meldt De Jong & Laan. “Waar we wel een ommezwaai maken is dat we dit onderwerp duidelijker op de agenda naar voren laten komen, zowel intern als richting onze klanten”, geeft Roland aan.

In het verslag zijn de onderwerpen uitgediept door middel van video’s, interviews, klantcases, verhalen van medewerkers en visuele weergaves. Het verslag is te vinden op www.jonglaan.nl/kwaliteitsverslag-2020.