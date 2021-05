ETL voegt Cinq toe

ETL Accountants en Adviseurs voegt Cinq Accountants / Advisors uit IJsselstein toe aan de groep. Het gaat om een wederzijdse ‘participatie’ waarbij Cinq zelfstandig blijft opereren.

Participatie

ETL bouwt in Nederland aan een groep van ondernemende mkb-accountantskantoren. Kenmerkend is dat kantoren die toetreden tot de groep zelfstandig blijven. Ook Cinq, een full service MKB accountants- en advieskantoor met circa tien medewerkers, zet de dienstverlening aan al haar klanten zelfstandig en ongewijzigd voort. Het management van Cinq (dat zijn naam behoudt) blijft in handen van Marco Hogeveen. ETL wordt voor een deel eigenaar van Cinq, maar omgekeerd participeert Hogeveen ook in ETL. Er is volgens managing director Vanessa Hadinegoro geen sprake van een ‘franchisefee’. ‘Door krachten te bundelen realiseert ETL inkoopvoordelen voor zijn partners. Bovendien kan mkb-klanten een fullservice pakket aan diensten worden geboden.’ Cinq is de 21e vestiging van ETL. De meeste kantoren bevinden zich in oostelijk Brabant en Gelderland, en het noorden van Limburg. Hadinegoro verwacht dat er dit jaar nog meer accountantskantoren tot de groep toetreden.