Horeca goed voor 40% aanvragen NOW 5

Ruim 40% van de toegekende aanvragen voor de vijfde periode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) komt van werkgevers uit de sector horeca en catering, meldt het UWV.

Van de eerste bijna 19.000 toegekende aanvragen kwamen er bijna 8.100 van horecawerkgevers, die samen een voorschot kregen van € 101 miljoen. Werkgevers kunnen sinds 6 mei een aanvraag indienen voor de vijfde periode NOW. In totaal zijn er tot nu toe zo’n 25.000 aanvragen binnengekomen. Tot en met afgelopen week werden er 19.866 verwerkt en 18.982 goedgekeurd. ‘Deze werkgevers, met in totaal zo’n 375.000 werknemers, hebben de eerste termijn van hun voorschot ontvangen, in totaal € 380 miljoen. Het verwachte omzetverlies is gemiddeld 61%.’

Naast de horeca is de NOW-nood het hoogst in de overige commerciële dienstverlening (2.924 toekenningen) en de detailhandel (1.977). Veruit de meeste toekenningen, 11.204 in totaal, gaan naar werkgevers met minder dan tien werknemers. Werkgevers met meer dan 250 werknemers zijn goed voor 118 toegekende aanvragen.

Aanvragen definitieve berekening NOW 1

UWV is inmiddels ook bezig met de definitieve berekening van de tegemoetkoming voor de eerste en tweede periode NOW. Van de 139.500 werkgevers die een NOW 1-voorschot hebben ontvangen, hebben zo’n 53.000 dat inmiddels gedaan. Daarvan zijn er tot nu toe 43.000 verwerkt.

Voor NOW 2 kan de definitieve berekening worden aangevraagd sinds 15 maart; er zijn van de 64.000 werkgevers die een voorschot hebben ontvangen inmiddels bijna 9.000 werkgevers die zo’n aanvraag hebben ingediend. Daarvan zijn er ruim 6.000 verwerkt.