Taakstraf geëist tegen boekhouder die ‘uit medelijden’ hielp bij belastingfraude

Een uit Syrië afkomstige Eindhovense koerier (51) moet 10 maanden de cel in wegens belastingfraude, vindt het OM. De boekhouder van de man kwam er naar eigen zeggen in 2017 achter dat hij veel teveel aan voorbelasting aftrok, maar deed daar ‘uit medelijden’ niets aan. Dat meldt het Eindhovens Dagblad, dat eerder deze week bij de zitting was.

De koerier heeft een eenmansbedrijf waarmee hij voor PostNL bezorgt. Tussen 2013 en 2017 trok hij elk jaar vijftig mille aan voorbelasting af, veel meer dan waar hij recht op had. De man voerde in plaats van de btw telkens alle onkosten op, volgens hem had zijn boekhouder hem dat zo geleerd. Beiden moesten zich daarom maandag in de rechtszaal verantwoorden.

Medelijden

De boekhouder kwam naar eigen zeggen al in 2017 achter de fout en wist wel dat het niet klopte, maar had medelijden met de koerier. De schuld was inmiddels onoverbrugbaar en dus liet hij het zo, in de verwachting dat de Belastingdienst er zelf wel achter zou komen.

Strafeisen

Volgens het Openbaar Ministerie is er bij de koerier opzet in het spel, wat de man zelf ontkent. Justitie eist dan ook 10 maanden celstraf tegen hem, waarvan 4 voorwaardelijk. Ook volgt er nog een naheffing. Omdat de boekhouder zichzelf niet heeft verrijkt vindt het OM voor hem een werkstraf van 100 uur, waarvan 40 voorwaardelijk, op z’n plaats.

Bron: ED