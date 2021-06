UWV verwacht snel herstel arbeidsmarkt

UWV denkt dat de arbeidsmarkt zich in de loop van 2021 en 2022 gaat herstellen van de coronacrisis. In 2021 zal het aantal gewerkte uren toenemen met 2%. Het herstel van het aantal banen is naar verwachting in 2022 zichtbaar met een groei van 1,3%.

Prognose

De stijging van het aantal gewerkte uren is een positieve ontwikkeling ten opzichte van 2020, toen het aantal gewerkte uren met 3,4% afnam. Het herstel van het totaal aantal banen start in 2022. Voor 2021 is de verwachting dat eerst het totaal aantal banen licht daalt tot ongeveer 10,7 miljoen banen (-0,1%), maar in een aantal sectoren zal het aantal banen in 2021 al groeien. In 2022 zal het totaal aantal banen over alle sectoren toenemen tot iets meer dan 10,8 miljoen banen (+1,3%).

Eerst nog krimp

De sectoren die in 2020 het meest geraakt zijn door de coronamaatregelen, laten in 2021 een krimp zien van het aantal banen. In de sector cultuur, sport en recreatie daalt het aantal banen met 4,3%, bij schoonmaakbedrijven met 3,3% en in de horeca met 1,5%. Een uitzondering hierop is de uitzendbranche en de arbeidsbemiddeling. Deze sector werd hard geraakt door de coronacrisis, maar in 2021 groeit het aantal banen in deze sector het hardst met 2,4%. De uitzendsector loopt vaak voor op andere sectoren, omdat werkgevers na afloop van de crisis vaak eerst voor flexwerkers kiezen. Het aantal banen groeit in het openbaar bestuur met 2,2% en in de specialistische zakelijke diensten met 2,1%.

Korte werkloosheid

Ondanks de economische impact van de lockdowns is de werkloosheid relatief weinig toegenomen. Uit onderzoek van UWV blijkt dat 61% van de werknemers die tussen maart en oktober 2020 hun baan verloren binnen een half jaar weer werk vond. Dit geldt ook in de horeca en de cultuur-, sport- en recreatiesector. In de horeca vond 63% van de baanverliezers weer werk binnen zes maanden en in de cultuur, sport en recreatie was dit 59% van de baanverliezers. De baanverliezers in de horeca en de cultuur, sport en recreatie vonden over het algemeen weer werk in de sector waar zij werkzaam waren. In de reisbranche en de luchtvaart is dit anders. Van de baanverliezers in de reisbranche die binnen zes maanden werk vonden, vond 90% werk in een andere sector en in de luchtvaartsector was dit 87%.

Effecten NOW

Vooral in de luchtvaart, horeca, de reisbranche en de cultuur-, sport- en recreatiesector werden veel banen ondersteund door de NOW. In de eerste aanvraagperiode werd naar schatting 80% van de banen in de luchtvaart ondersteund door de NOW en ook in de drie daaropvolgende periodes werd een groot deel van de banen in de luchtvaart ondersteund door de NOW. Ook in de reisbranche (65%), horeca (62%) en de cultuur, sport en recreatie (53%) werd in de eerste periode van de NOW het merendeel van de banen ondersteund door middel van de regeling. Het aantal ondersteunde banen door de NOW nam gedurende het jaar wel af.

Bron: UWV