Administratiekantoor ontslaat medewerker tijdens proeftijd en moet 60k betalen

Minder dan twee maanden ergens werken en 60.000 ontslagvergoeding krijgen. Dat kan als er geen deugdelijk arbeidscontract is en de werkgever de regels met voeten treedt. Administratiekantoor StatEmpire had beter moeten weten.

Contract onbepaalde tijd

De eigenaar van StatEmpire beloofde een vrouw in december 2020 per WhatsApp een bruto maandsalaris van € 8000 en een leaseauto uit het middensegment. Zij zou daarvoor de bedrijfsprocessen optimaliseren en de financiële administratie in orde brengen. De vrouw krijgt op 5 januari 2021 een aanbod, neemt die dag ontslag op staande voet bij haar werkgever waar zij een vast contract heeft en begint op 6 januari bij StatEmpire. Zowel in januari als in februari krijgt zij € 4250 aan salaris overgemaakt.

Arbeidsovereenkomst

Halverwege februari krijgt de vrouw een contract voor drie maanden aangeboden bij Arazov Legal, een ander bedrijf van StatEmpire. De medewerkster protesteert: er is haar mondeling een contract voor onbepaalde tijd toegezegd. Ze heeft daar haar vaste baan voor opgezegd. Ze weigert derhalve het contract voor drie maanden waarop haar werkgever vertelt dat ze niet meer hoeft terug te komen. Hij zegt dat hij op 6 januari een proeftijd van twee maanden met haar heeft afgesproken, en dat hij haar dus in haar proeftijd ontslaat. In de wettelijke proeftijd mogen beide partijen om welke reden dan ook de overeenkomst opzeggen. Er zijn dan geen ontslagvergoedingen verschuldigd.

Vervalste handtekening

Een week later stuurt StatEmpire de vrouw een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd waar dit in staat. Ze ziet, tot haar verbazing, haar handtekening onder het document. De vrouw doet aangifte van valsheid in geschrifte. Ook stapt ze naar de rechter. Ze eist ongeveer € 150.000 van StatEmpire. Dat zijn haar verwachte inkomsten voor achttien maanden, de periode die ze dacht nodig te hebben om de bedrijfsprocessen te verbeteren en personeel op te leiden, minus de WW- en bijstandsuitkering die zij in die periode zal ontvangen.

Proeftijd

Volgens StatEmpire is met de vrouw mondeling een proeftijd van twee maanden overeengekomen. Dit is een zwak verweer, want een proeftijd van twee maanden mag alleen schriftelijk worden afgesproken. Ook kan een proeftijd van twee maanden alleen worden overeengekomen bij een contract voor minimaal twee jaar of onbepaalde tijd. Voor de Rotterdamse kantonrechter is dat een no-brainer. StatEmpire geeft bij de rechter ook toe dat het contract dat hij de vrouw op 5 maart opstuurde, geen correcte weergave was van de afspraken die waren gemaakt. Hij zou nooit de intentie hebben gehad haar voor onbepaalde tijd in dienst te nemen. Daarom neemt de rechter dit document ook niet serieus.

Billijke vergoeding

Iemand van de ene op de andere dag ontslaan omdat diegene weigert in te stemmen met arbeidsvoorwaarden, wordt gezien als ernstig verwijtbaar handelen door een werkgever. Dat betekent dat de vrouw recht heeft op een billijke vergoeding. De vrouw krijgt een deel van haar geëiste vergoeding: € 55.000 bruto, het geschatte inkomen voor deze periode met aftrek van te ontvangen uitkeringen. Ook krijgt zij een vergoeding voor onrechtmatige opzegging van een maandsalaris: € 8640 bruto. En ze krijgt haar transitievergoeding van iets meer dan € 400 euro. In totaal ruim € 64.000, na ongeveer anderhalve maand werk. Ook draait StatEmpire op voor de proceskosten: ruim € 1250.

Mijnverklaring.nl

Het is niet voor het eerst dat StatEmpire minder positief in het nieuws komt. Een jaar geleden werd het bedrijf flink op de korrel genomen door het consumentenprogramma Kassa. Het ging toen om dochterbedrijf Mijnverklaring.nl, dat tegen betaling de aanvraag voor een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor consumenten konklaarzetten bij Dienst Justis, de screeningsautoriteit van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Consumenten voelden zich misleid door niet-duidelijke communicatie over de totaalprijs.

Lees hier de uitspraak.