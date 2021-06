COVID-19 heeft weinig impact op fusie & overnames in de accountancy

De impact van de coronalockdown op de transactiemarkt is zeer beperkt. Ook in 2020 wisselden weer veel accountantskantoren van eigenaar. Dat blijkt uit het jaarlijkse overzicht van fusies en overnames in de accountancy.

Ons jaarlijkse overzicht van fusie & overnames in de accountancy kan niet losstaan van COVID-19, schrijven Marcel Maassen en Arjen Schutte van Full Finance Consultants. Zoals de titel al aangeeft merken we weinig van COVID-19 op de fusie-en-overnameactiviteiten in de accountancy. Het enige dat in het eerste/tweede kwartaal heeft gespeeld was de onzekerheid van ‘alles is nieuw’ en de lockdown, waardoor er enkele spelers tijdelijk van de overnamemarkt verdwenen. Helemaal in het begin lag onzekerheid hieraan ten grondslag: ca. 40% van de kopers was bang voor omzetdalingen en vond het geen goede tijd meer om overnames te doen. Dat veranderde al snel toen de basisscholen in mei 2020 weer opengingen. Toen in september de besmettingen weer toe begonnen te nemen merkte men dat het negatieve effect op de omzet er niet was.

Vijf conclusies over de huidige markt voor fusies en overnames in de accountancy:

Fris personeel blijft van waarde

Toch gingen niet alle afspraken door, niet vanwege het sentiment, maar vanwege de angst om besmet te worden (soms behoorde men tot de kwetsbare doelgroep, denk aan oudere verkopers) en vanwege het eerbiedigen van de maatregelen en adviezen van de overheid. Hoeveel minder transacties er hebben plaatsgevonden kunnen we moeilijk kwantificeren. Van de transacties die doorgingen waren de belangrijkste aanleidingen de leeftijd van de verkoper(s) en de wens van kleine kantoren om minder kwetsbaar te zijn en aansluiting te zoeken bij een groter kantoor. Andersom zijn ook kopers vaak op zoek naar talent. Een kantoor met goed opgeleid en jong personeel kan alleen om die reden al rekenen op veel aandacht van potentiële kopers.

Een golf van noodverkopen bleef uit

De uitzonderingen waren ook echt uitzonderingen. De kantoren die wij verkocht of aangekocht hebben die echt last van de COVID-maatregelen hebben gehad waren op een hand te tellen. Denk daarbij aan omzetdalingen van 20 procent. Ook van die kantoren ging de verkoop gewoon door. De prijs heeft er wel enigszins, maar niet drastisch onder geleden.

Fysieke ontmoetingen vergemakkelijken het dealproces

COVID-19 had impact op kennismakingsgesprekken, die bij deze transacties van groot belang zijn. Gevoel krijgen voor elkaar, doe je door elkaar in de ogen te kijken, lichaamstaal en gewoon bij de tegenpartij op kantoor komen en zien wat de uitstraling is. Dat viel in het tweede kwartaal van 2020 vrijwel weg. Teams en Zoom bleken goede hulpmiddelen, maar nu de meeste kantoren en hun eigenaren gewend zijn aan de maatregelen van afstand en hygiëne, is bij elkaar op bezoek komen geen probleem meer. De hernieuwde kennismakingsbezoekjes maken het overnameproces prettiger – voor het sluiten van een deal moet je elkaar in de ogen kunnen kijken.

Nauwelijks impact op de goodwill

COVID heeft uiteindelijk geen invloed gehad op het prijsniveau. De meeste goodwillsommen bevinden zich in de range van 60 tot 100% van de omzet, maar er zijn ook best diverse transacties waar de prijs lager of juist hoger was. De reden is (uiteraard) de hoogte van het verwachte rendement. Uitgaande van een activatransactie, komt de gemiddelde goodwill in 2020 uit op 80% van de omzet.

De gemiddelde goodwill als percentage van de omzet, 2020 – juni 2021.

Bron: Full Finance, 2021

Het marktsentiment verbetert

De bereidwilligheid van eigenaren om te praten is op dit moment redelijk groot te noemen en bevindt zich bijna op het niveau van vóór COVID. En we verwachten dat het sentiment de komende maanden verder verbetert. De motieven om te kopen of te verkopen zullen niet zomaar verdwijnen, dus we verwachten voor 2021 en 2022 een net zo’n dynamische markt als in de afgelopen maanden van 2021 het geval was.

Morgen op Accountancy Vanmorgen publiceren we de volledige lijst met fusies en overnames in 2020 en 2021.

Marcel Maassen en Arjen Schutte zijn werkzaam voor Full Finance Consultants.