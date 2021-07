Wanprestatie RSM door dga’s als werknemers te verlonen, maar herstel waarschijnlijk nog mogelijk

Een klant van RSM moet nog een kleine €25.000 aan openstaande facturen en incassokosten van het accountantskantoor voldoen, heeft de rechtbank Limburg geoordeeld. Het top 30-kantoor is op haar beurt toerekenbaar tekortgeschoten door de twee dga’s van de klant als werknemer te verlonen, waardoor € 33.796,70 teveel is afgedragen aan pensioen en loonheffingen. Omdat dat waarschijnlijk nog is te herstellen hoeft RSM alleen de nog nader te bepalen kosten van de herstelwerkzaamheden te vergoeden.

Uitspraak: ECLI:NL:RBLIM:2021:5375

De klant had op 14 mei 2018 overeenkomsten van opdracht gesloten met RSM Accountants en RSM Belastingadviseurs. RSM Accountants zou gaan zorgen voor het samenstellen van de jaarrekeningen, het uitbrengen van een jaarrapport, het verzorgen van de stukken ten behoeve van de deponeringsplicht bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, de vastlegging van de administratie in Exact en het opstellen van de aangifte omzetbelasting. RSM Belastingadviseurs zou onder meer vierwekelijks de salarisadministratie gaan verzorgen, inclusief de vervaardiging van loonstroken en het opmaken van de journaalposten ten behoeve van de financiële administratie. In beide overeenkomsten staat vermeld dat de facturering uit handen is gegeven aan RSM Services.

Betalingsachterstand

De klant bleek echter niet op tijd te betalen. Op 12 december 2019 sommeerde RSM Services de klant om binnen vijf dagen ruim €30.000 aan openstaande nota’s te voldoen. Begin 2020 werd een betalingsregeling afgesproken. Daarop werd door de klant €12.000 voldaan aan RSM, de rest bleef openstaan. Bij de rechtbank Limburg vorderde RSM daarop de klant om de resterende hoofdsom van € 19.543,00 en ruim €5.500 aan buitengerechtelijke incassokosten te voldoen. De rechtbank oordeelt dat de klant het gevorderde aan RSM moet voldoen.

De klant op zijn beurt eiste in dezelfde zaak van RSM onder meer een schadevergoeding. De rechter overweegt dat de klant recht heeft op schadevergoeding als vaststaat dat RSM is tekortgeschoten in de uitvoering van de verplichtingen als opdrachtnemer. De klant voerde aan dat de tekortkoming eruit bestaat dat de twee dga’s zijn verloond als werknemers en dat hierdoor onterecht sociale verzekeringspremies en pensioen zijn afgedragen.

Tekortkoming staat vast

RSM Services erkent dat de twee dga’s vanaf 16 juli 2018 zijn verloond als werknemers en heeft niet betwist dat hierdoor € 33.796,70 te veel is afgedragen aan pensioen en loonheffingen. Het accountantskantoor stelt echter dat dit is gebeurd op instructie van de klant en dat de klant moet bewijzen dat de instructie niet is gegeven. De kantonrechter oordeelt anders. Met de erkenning dat de dga’s zijn verloond als werknemers en de niet-betwisting dat hierdoor vele tientallen duizenden euro’s onterecht zijn afgedragen, staat de tekortkoming vast.

Tekortkoming ook toerekenbaar

Het is dan aan RSM Services om aan te tonen dat er aanvullende afspraken zijn gemaakt om in strijd met de feitelijk situatie te verlonen. Dit heeft het accountantskantoor niet gedaan en zij heeft hiervan ook geen (voldoende specifiek) bewijs aangeboden, oordeelt de rechter, waarbij overigens nog de vraag is of een redelijk handelend en redelijk bekwaam boekhouder überhaupt zo had mogen administreren. In rechte staat hiermee vast dat RSM Accountants en/of Belastingadviseurs zijn tekortgeschoten in de nakoming van haar/hun verplichtingen en dat deze tekortkoming toerekenbaar is. RSM Services heeft niet aangevoerd dat desondanks geen recht op schadevergoeding bestaat omdat zij niet in verzuim zou verkeren, zodat de kantonrechter zal oordelen dat RSM Services de schade van de klant die het gevolg is van de tekortkoming zal dienen te vergoeden.

Schadebedrag

De vraag is dan wat de hoogte van deze schade is. De klant heeft aangevoerd dat de schade bestaat uit het deel van de onterechte afdrachten en betalingen die niet terug te draaien blijken, vermeerderd met de kosten gemoeid met de correcties. Volgens RSM Services zal het te veel afgedragene geheel worden terugbetaald indien de herstelwerkzaamheden juist worden uitgevoerd. Dit wordt bevestigd in een door de klant overgelegde e-mail van 21 juli 2020, waarin onder meer staat: “Op het moment dat de correcties zijn gedaan, zullen het pensioenfonds en de belastingdienst overgaan tot uitbetaling van de teveel betaalde bedrijfstakfondsen en loonheffingen.” Hiermee is onvoldoende aannemelijk dat de klant blijft zitten met afdrachten die niet worden teruggedraaid, oordeelt de rechtbank. Wel is aannemelijk dat de herstelwerkzaamheden kosten met zich mee hebben gebracht. RSM Services betwist dit ook niet. De hoogte van deze kosten staat echter niet vast. De klant zal derhalve alsnog dienen te onderbouwen wat de kosten van de herstelwerkzaamheden zijn geweest.