Volledig digitaal een BV oprichten!

Op 31 juli 2019 is de EU-richtlijn ‘Gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht’ (RI. (EU) 2019/1151) in werking getreden. Als gevolg hiervan kan er vanaf uiterlijk 21 augustus 2021 volledig digitaal een BV worden opgericht.



Doel

Het doel van de richtlijn bestaat onder meer uit het vergemakkelijken van de oprichting van kapitaalvennootschappen. In Nederland gaat het in dit kader om de BV. De vergemakkelijking in het oprichtingsproces zou kosten moeten gaan reduceren waardoor de concurrentie tussen Europese ondernemers op een gelijker speelveld zal gaan plaatsvinden. Daarnaast zal de richtlijn worden ingezet op het gebied van het voorkomen van witwassen, fraude, misbruik en terrorismefinanciering.

Nederlandse wetgeving

Nederland heeft tot 1 augustus 2021 de tijd om de richtlijn om te zetten naar Nederlands recht. In Nederland heeft er een wetsvoorstel ter consultatie gelegen tot 12 juli 2021, namelijk het ‘Voorontwerp online oprichting besloten vennootschappen’.

Gevolgen nieuwe wetgeving

Het idee van de nieuwe wetgeving is dat oprichters van een BV niet meer voor een notaris hoeven te verschijnen. De notariële oprichtingsakte kan op elektronische wijze worden verleden, op afstand van de notaris. De benodigde verschijning voor de notaris kan namelijk via beeldverbinding in plaats van fysiek. Wanneer er een vermoeden bestaat van identiteitsfraude of twijfel over de handelingsbekwaamheid van de oprichter, dient de oprichter wel fysiek aan de notaris te verschijnen. Naast de mogelijkheid van een digitale akte kan er ook digitaal geïdentificeerd worden. De rechtsvorm en de statuten gaan niet verschillen van de BV hoe we hem nu kennen. Het voornaamste verschil is het gemak van het digitale oprichtingsproces. De notaris blijft dus een belangrijke rol spelen bij de oprichting van de BV, maar dan op afstand.

Digitale BV bij Firm24

Bij Firm24 kan de BV digitaal worden opgericht. Dit betekent dat de oprichter online een formulier invult waarin hij/zij alle gegevens verstrekt omtrent de statuten, KvK en de aandeelhouders. De oprichters dienen zich vervolgens digitaal te identificeren en maken 1 cent over van hun persoonlijke bankrekening ter verificatie. Nadat deze stappen zijn doorlopen, pakt de notaris de oprichting verder op! Na oprichting ontvangt de oprichter een digitaal aandeelhoudersregister.

Daarnaast kan de BV na oprichting ook digitaal worden beheerd. De oprichter(s) en/of adviseurs krijgen toegang tot een digitale omgeving waarin, naast het digitale aandeelhoudersregister, ook andere belangrijke documenten kunnen worden opgeslagen.