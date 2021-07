‘Geen accountantscontrole op coronawinst ziekenhuizen’

Ziekenhuizen kunnen ‘coronawinst’ maken op de compensatieregeling voor covid zonder dat accountants aan de bel trekken. In de verpleging en verzorging kan dit niet. Het verschil tussen cure en care is opvallend, zegt accountant Chris van den Haak, partner bij BDO, tegen Zorgvisie.

Compensatieregeling

De coronacompensatieregeling leidt tot oneerlijke uitkomsten. Ad interim-bestuurder Hans Feenstra toonde zich deze week bezorgd, nu het Zaans Medisch Centrum 1,6 miljoen euro verlies leidt. Feenstra wijt dat aan de gebreken in de compensatieregeling. De regeling pakt voor kleine ziekenhuizen nadeliger uit dan voor grote ziekenhuizen. Sommige grote ziekenhuizen krijgen wel 20 miljoen euro compensatie. De compensatieregeling bestaat uit drie boxen. De eerste box is de omzetderving door de afschaling van de reguliere zorg. Dat gaat via ingewikkelde rekensommen. De tweede box vormen de meerkosten die ziekenhuizen hebben gemaakt voor onder meer het verbruik van IC-bedden, extra verpleegdagen, beademingsapparatuur, persoonlijke beschermingsmiddelen en inhuur van extra personeel. De derde box is de hardheidsclausule. Daarop kunnen ziekenhuizen een beroep doen als ze door specifieke omstandigheden toch in de rode cijfers belanden. Volgens insiders doen waarschijnlijk zes of zeven ziekhuizen daar een beroep op.

Nadeel kleine ziekenhuizen

‘Wij verwachten dat de compensatieregeling voor grotere ziekenhuizen beter uitpakt’, zegt Chris van den Haak (BDO) tegen Zorgvisie. ‘We zien in de jaarrekeningen van grote ziekenhuizen relatief goede resultaten en grote bedragen voor de continuïteitsbijdrage voorbij komen.’ Opvallend vindt Van den Haak het verschil tussen care en cure. ‘In de verpleging en verzorging zijn bestuurders min of meer verplicht om te verklaren dat ze geen dubbele bekostiging hebben gekregen. De compensatie die ze krijgen voor gederfde inkomsten of meerkosten mogen ze niet ook via andere financieringsbronnen vergoed krijgen. Instellingen in de ouderenzorg hebben vaak meerdere financieringsbronnen, zoals de Wlz, de Wmo en de Zorgverzekeringswet (Zvw). Accountants bespreken in de care met bestuurders of er sprake is van overcompensatie.’

Coronawinst

Voor ziekenhuisbestuurders geldt die verplichting niet. Zij hebben ook minder financieringsbronnen en krijgen hun middelen grotendeels via de Zvw. Accountants controleren alleen of de compensatieregels correct zijn toegepast en of ze afspraken hebben gemaakt met hun financiers. Als ze er met box 1 en 2 niet uitkomen, kunnen ze via de hardheidsclausule (box 3) alsnog afspraken maken met zorgverzekeraars. ‘Maar of ziekenhuizen winst maken op de compensatieregeling is dikwijls geen onderwerp van gesprek. Dat is wel een opvallend verschil met de care.’

Bron: Zorgvisie