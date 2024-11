Beleggingsinkomsten ziekenhuizen in de lift

Vorig jaar draaiden acht ziekenhuizen verlies en bijna de helft van alle ziekenhuizen boekte een resultaat van minder dan 1%, zo constateerde BDO vorige week in de jaarlijkse benchmark van de sector. Investeren wordt steeds moeilijker. Aan de andere kant zien de ziekenhuizen hun beleggingsportefeuille groeien, ziet BNR in de jaarverslagen van ruim 70 aan ziekenhuizen gelieerde steunstichtingen. 17 daarvan zijn actief op de beurs en hebben de gezamenlijke waarde van de beleggingsportefeuille vorig jaar zien groeien van ruim € 40 miljoen naar ruim € 61 miljoen. 50 fondsen houden het bij een spaarrekening.

Meeste vermogen bij Máxima Centrum en Erasmus MC

Bijdragen van steunstichtingen kunnen een verschil maken nu ziekenhuizen het moeilijk hebben en er in tijden van vergrijzing en personeelstekort structureel wordt bezuinigd op de zorg. Het Leidse LUMC beaamt dat beleggingsinkomsten helpen om onderzoek en welzijnsprojecten te blijven ondersteunen Alleen blijkt ook dat de beleggingsresultaten niet breed gespreid worden. Meer dan de helft van het belegd vermogen bevindt zich namelijk bij de Prinses Máxima Centrum Foundation (€ 18 miljoen) en Erasmus MC Foundation (€ 16 miljoen). De rest is verdeeld over vijftien kleinere stichtingen.Het beleggingsgeld wordt onder meer ingezet voor zaken die zorgverzekeraars niet betalen, zoals medisch-wetenschappelijk onderzoek. “Beleggen is geen doel op zich, maar een middel om als een ‘goed rentmeester’ met het vermogen om te gaan”, schrijft de Prinses Máxima Centrum Foundation in het jaarverslag. Heel transparant zijn de steunstichtingen overigen niet over de beleggingen: alleen het Wijnaendts Francken/Boekee Steunfonds (Alrijne Ziekenhuis) maakt bekend waar het geld in gestoken wordt.

