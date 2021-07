Dubieus administratiekantoor Aurora Doeven failliet

De kans dat schuldeisers nog iets van hun geld gaan terugkrijgen van Aurora Doeven Holding bv in Lelystad, is niet heel groot. Dat zegt curator Daniël de Haan over het faillissement van het administratiekantoor dat eerder in opspraak raakte.

Het administratiekantoor werd op 6 juli failliet verklaard door de rechtbank Midden-Nederland nadat meerdere crediteuren dat hadden aangevraagd. Het zou gaan om partijen die het bedrijf geld hadden uitgeleend. Curator De Haan is in gesprek met de betrokken partijen. Hij kan nog niet aangeven hoe hoog de schulden zijn. Crediteuren kunnen nog vorderingen indienen. De Haan sluit een doorstart van het bedrijf uit. Het administratiekantoor had geen personeel in dienst.

Opgelicht?!

Het bedrijf van Aurora Doeven kwam meermaals negatief in de publiciteit door klachten van ontevreden klanten. Deze klanten klaagden dat de administratie van hun onderneming niet klopte en dat zij daarop werden aangesproken door de Belastingdienst. Sommigen zouden door het werk van AD Administratie in financiële problemen zijn gekomen. Het kantoor bleek geen BECON-nummer te hebben en zou DigiD-gegevens van klanten hebben misbruikt. In september 2020 besteedde het tv-programma Opgelicht?! aandacht aan de praktijken van het kantoor. Doeven claimde daarop door enkele schuldeisers bedreigd te zijn, die dit echter in alle toonaarden ontkenden.

Wel incasseren niet uitkeren33

Naast het administratiekantoor runde Aurora Doeven in het verleden ook een incassobureau. Meerdere klanten gaven aan dat Doeven wel geld incasseerde bij debiteuren maar dat zij dat geld daarna niet overmaakte naar haar klanten.