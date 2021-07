Janet Helder van UWV naar Belastingdienst

Janet Helder vertrekt bij UWV. In 2019 werd zij aangesteld voor een periode van twee jaar. Per 1 september gaat zij naar de Belastingdienst, waar zij interim plaatsvervangend directeur-generaal wordt.

Per 1 oktober 2019 werd Helder door minister Koolmees benoemd tot lid van de Raad van Bestuur en kreeg als specifieke opdracht het risicobeleid van UWV en het versterken van de aandacht binnen de organisatie voor gevoelige uitvoeringsproblematiek. Daarnaast vroeg de minister haar de informatievoorziening hierover naar het ministerie te verbeteren.

Maarten Camps, voorzitter van de Raad van Bestuur van UWV, reageert op het vertrek van Janet Helder: ‘Wij wisten dat de aanstelling van Janet voor twee jaar was, dus in die zin is het geen verrassing dat zij UWV verlaat. We gaan haar energie en enthousiasme natuurlijk wel missen. Janet heeft haar specifieke opdracht heel goed volbracht, met een scherp oog voor wat er speelt binnen onze organisatie. Zij heeft risicomanagement echt op de kaart gezet en daar zijn wij haar heel dankbaar voor. Wij kunnen daardoor nu verder als organisatie.’

Loopbaan

Janet Helder was vanaf 2013 werkzaam bij het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers in Den Haag, waar zij als bestuurslid verantwoordelijk was voor de portefeuille Uitvoering. Van 2011 tot 2013 werkte zij als adjunct-directeur Uitvoeringsbeleid bij het ministerie van Financiën. Voordien bekleedde zij in het hoger onderwijs en bij de Belastingdienst diverse managementfuncties.

Met het vertrek van Janet Helder en het afronden van haar specifieke opdracht, zal de Raad van Bestuur vanaf 1 september weer uit drie leden bestaan.