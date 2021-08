Belgische fiscus claimt honderden miljoenen van Ahold Delhaize

De Belgische belastingdienst wil dat supermarktconcern Ahold Delhaize nog honderden miljoenen euro’s aan belasting betaalt in verband met de juridische overname van Amerikaanse supermarkten van dochter Delhaize.

Delhaize verkocht in 2018 zijn Amerikaanse winkels aan het Nederlandse moederbedrijf en betaalde daarover geen belasting. De waardering van de winkels kwam volgens Ahold Delhaize overeen met de boekwaarde, zodat een vrijstelling gold. Maar de Belgische fiscus is van mening dat de winkels destijds veel meer waard waren. ‘Hoewel de transactie in België volledig was vrijgesteld van belasting, zou een correctie op de transactiewaarde onder de Belgische belastingwetgeving belastbaar worden. De maximale blootstelling als gevolg daarvan bedraagt € 380 miljoen’, schrijft het concern in het jaarverslag. ‘Wij zijn het niet eens met dit standpunt en zullen ons hier fel tegen verzetten.’ Ahold Delhaize heeft al een bezwaarschrift ingediend. ‘De autoriteiten zouden een aanvullend onderzoek kunnen starten naar de belastingteruggave van 2018. We hebben diverse juridische opties om ons daarin te verdedigen.’

‘Verbazingwekkend’

Ahold had Delhaize twee jaar eerder overgenomen, waarbij beide bedrijven geleidelijk werden geïntegreerd. Door de overname kwamen de Amerikaanse ketens van Delhaize in dezelfde vennootschap terecht als Aholds Amerikaanse ketens. Zo konden alle ketens gezamenlijk hun belastingaangifte in de Verenigde Staten doen en geld uitsparen. Voor de verkoop had het concern een externe expert ingeschakeld om de Amerikaanse Delhaize-winkels te waarderen. Die taxatie was volgens de Belgische belastingdienst niet juist. Zakenblad De Tijd citeert een expert die het verbazingwekkend vindt dat Ahold Delhaize de winkels overnam zonder een meerwaarde te boeken omdat het supermarktconcern had kunnen weten dat dit vraagtekens zou oproepen. Volgens dezelfde expert kan een dergelijk conflict jaren duren en is het onzeker of de fiscus of Ahold Delhaize uiteindelijk aan het langste eind trekt.

Bron: ANP, jaarverslag