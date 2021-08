Menselijke fout boekhouder niet meer te herstellen: NOW 3.0 terecht afgewezen

Na een later herstelde nulaangifte die de boekhouder over juni 2020 indiende voor een eenmanszaak was er geen mogelijkheid meer om april 2020 als uitgangspunt te nemen voor toekenning van loonsteun, oordeelde het UWV. De rechtbank Den Haag geeft de uitkeringsinstantie daarin gelijk. De door de boekhouder van de ondernemer gemaakte fout, namelijk het doen van een nul-aangifte op een moment dat alle relevante gegevens al beschikbaar waren en het pas vijf maanden na de peildatum corrigeren van deze loonaangifte, komt, hoe vervelend ook, voor rekening en risico van de ondernemer.

Op 25 november 2020 had de ondernemer namens zijn eenmanszaak een tegemoetkoming in de loonkosten op grond van de NOW 3.0 aangevraagd. Het UWV wees de aanvraag echter af, omdat op de peildatum, 26 augustus 2020, de loonsom over juni 2020 € 0,- bedroeg. De ondernemer maakte bezwaar tegen het besluit en spande na de afwijzing daarvan een rechtszaak aan.

Menselijke fout boekhouder

Bij de rechtbank voerde de ondernemer onder meer aan dat hij alsnog recht heeft op een tegemoetkoming op grond van de NOW 3.0, omdat hij in de maand juni 2020 wel degelijk loonkosten heeft gehad. De man was zich, totdat het UWV hem hierop wees, niet bewust van de door zijn boekhouder gemaakte fout, namelijk het indienen van een nul-aangifte over de maand juni 2020. Volgens de ondernemer was sprake van een menselijke fout, die inmiddels hersteld is door het indienen van een correctie-aangifte. De ondernemer stelde zich op het standpunt dat een strikte toepassing van de bepalingen van de NOW 3.0, zoals is gedaan in de bestreden besluitvorming, niet in verhouding staat tot de gemaakte menselijke fout. Volgens hem moesten daarom de correctie-aangifte en de loongegevens over februari 2020 als uitgangspunt genomen worden. Ter onderbouwing van zijn standpunt verwees hij naar bankafschriften, waaruit volgens hem bleek dat hij op 1 juli 2020 het salaris over de maand juni 2020 naar zijn twee werknemers heeft overgemaakt, en de op 19 januari 2021 ingediende corrigerende loonaangifte over de maand juni 2020.

Beoordeling rechtbank: loongegevens waren beschikbaar

De rechtbank oordeelt dat er op grond van de tekst van de NOW-regeling geen aanleiding is om het standpunt van de ondernemer dat moet worden uitgegaan van het loon over de maand februari van het jaar 2020, te volgen. Hieruit blijkt namelijk dat van het uitgangspunt dat uitgegaan wordt van de loongegevens over de maand juni 2020, enkel wordt afgeweken wanneer er geen loongegevens bekend zijn over juni 2020. In dit geval is daarvan geen sprake, omdat op de peildatum wel loongegevens beschikbaar waren, te weten de loonaangifte van 26 juli 2020 waaruit volgt dat de loonsom voor juni 2020 € 0,- bedroeg. Het UWV behoefde dan ook niet af te wijken van het in het tweede lid van artikel 16 van de NOW 3.0 genoemd uitgangspunt. Ten overvloede merkt de rechtbank op dat als het UWV al zou moeten afwijken van dat uitgangspunt, dan zouden de loongegevens van april 2020 als uitgangspunt genomen worden. De NOW 3.0 biedt niet de mogelijkheid om uit te gaan van de loongegevens over februari 2020, zoals de ondernemer wenst.

Fout boekhouder voor eigen rekening en risico

Ook blijkt uit de NOW-bepalingen dat correcties op de loonaangifte die ná de peildatum hebben plaatsgevonden niet meegenomen worden. Dit wordt in de toelichting bij het zevende lid van artikel 16 bevestigd.1 In de toelichting staat namelijk dat een peildatum, in dit geval 26 augustus 20202, nodig is en dat voor de vaststelling van de hoogte van het voorschot noodzakelijk is dat kan worden uitgegaan van de loongegevens zoals deze gelden op een tijdstip gelegen voor de aankondiging van de NOW 3.0. Vanaf dat moment hebben werkgevers namelijk een financieel belang bij een zo hoog mogelijke loonsom in juni. Correctieberichten op de loonaangifte van ná 26 augustus 2020 worden, ter beperking van fraude- en misbruikrisico’s, niet meer meegenomen.3

Hoewel de rechtbank begrip heeft voor de lastige situatie waarin de ondernemer op dit moment verkeert, ziet de rechtbank geen aanleiding voor het oordeel dat in dit geval afgeweken moet worden van de bepalingen van de regeling in de zin dat uitgegaan wordt van de gegevens uit de gecorrigeerde aangifte loonheffingen van 19 januari 2021. De ondernemer is verantwoordelijk voor de invulling van het aanvraagformulier en voor het aanleveren van de daarbij behorende gegevens, ook al maakt hij daarbij gebruik van een boekhouder. Dit wordt bevestigd in de toelichting bij de NOW 3.0.4 De door de boekhouder van de ondernemer gemaakte fout, namelijk het doen van een nul-aangifte op een moment dat alle relevante gegevens al beschikbaar waren en het pas vijf maanden na de peildatum corrigeren van deze loonaangifte, komt, hoe vervelend ook, voor rekening en risico van de ondernemer. Nu de wetgever er bewust voor heeft gekozen geen hardheidsclausule op te nemen in de NOW 3.0 biedt die regeling in dit geval ook overigens geen ruimte om af te wijken van de bepalingen uit de NOW 3.0 en alsnog tot toekenning van een voorschot over te gaan. Dit betekent dat ook de vaststelling dat in de situatie van de ondernemer aantoonbaar geen sprake is van fraude of misbruik van de regeling, geen aanleiding kan zijn om af te wijken van de regeling. Het UWV heeft de aanvraag van de ondernemer dan ook terecht en op goede gronden afgewezen, oordeelt de rechtbank.