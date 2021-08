Vakantiedip in ziekteverzuim blijft uit

In juli daalt het ziekteverzuim altijd vanwege de zomervakantie. Maar dit jaar is dat niet het geval. Een groeiend aantal coronabesmettingen zorgde er vorige maand voor dat het verzuim op hetzelfde niveau bleef als in juni.

Arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare melden dat op basis van gegevens van circa een miljoen werkenden. Het gemiddeld verzuimpercentage van 4,2% in juli 2021 ligt ruim boven het niveau van juli 2019 en 2020. ‘De afgelopen twee jaar was dat nog 3,6%’, zegt Truus van Amerongen, bedrijfsarts en directeur medische zaken bij ArboNed. ‘De piek in het aantal coronabesmettingen zorgde in juli voor veel ziekmeldingen. En dat terwijl we normaal gesproken in de zomermaanden er juist minder ontvangen.’

Vakantie niet uitstellen

De verwachting is nu dat het verzuimpercentage in augustus wel daalt. ‘In korte tijd is het aantal coronabesmettingen weer flink afgenomen. Ook heeft een grote groep werkenden nu twee vaccinaties gehad. Daarnaast geldt ook voor augustus het vakantie-effect: mensen rusten uit, laden zich op en melden zich minder ziek.’ Van Amerongen vindt niet dat mensen door de coronamaatregelen en beperkingen in sommige vakantielanden de vakantie moet uitstellen of overslaan. ‘Zeker niet doen. De vakantie is juist een belangrijke periode om echt even los te komen van je werk. Te lang doorwerken kan nadelige gevolgen hebben voor je gezondheid. Wij adviseren werkgevers daarom hun werknemers te stimuleren regelmatig vakantie te nemen. Door op tijd een periode af te schakelen van werk, bevorder je de herstelfunctie en voorkom je dat werknemers uitvallen doordat ze te lang op hun tandvlees blijven lopen.’