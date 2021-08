Inmiddels 300.000 65-plussers aan het werk

Er zijn steeds meer mensen van 65 jaar of ouder met betaald werk, meldt het CBS. Vorig jaar waren het er 300.000, oftewel 3,3% van alle werkenden.

De toename komt volgens het CBS door de vergrijzing (er zijn steeds meer ouderen), maar ook doordat een deel van de 65-plussers werkt. ‘Vooral de arbeidsparticipatie van 65-jarigen is flink toegenomen. In 2003 was een op de tien aan het werk, in 2020 waren dat er ruim vier op de tien.’ Een op de drie werkende senioren heeft een vaste baan; vooral vanaf 67 jaar werkt de meerderheid als zelfstandige.

Een op vijftig 75-plussers werkt

Sinds 2003 is het totaal aantal 65-plussers gestegen van 2,1 miljoen naar 3,3 miljoen. Maar die toename weegt minder zwaar dan de toegenomen arbeidsparticipatie van 65-plussers, die ingegeven is door de verhoging van de AOW-leeftijd. Die staat nu op 66 jaar en 4 maanden. Een op de tien werkende senioren is zelfs 75-plus: daarvan zijn er 30.000. Een op de vijftig 75-plussers is aan het werk; bijna de helft van hen werkte vorig jaar minder dan twaalf uur per week. De nog niet AOW-gerechtigde werkende 55-plusser ziet zelf 65 jaar en 6 maanden als ideale pensioenleeftijd.

Senioren: creatief en mobiel

De ouderen hebben vooral een stevig aandeel in de beroepsgroep beeldend kunstenaar: ruim een kwart is daar 65-plus. Achter het stuur van een taxi of bestelwagen zit in bijna 15% van de gevallen een chauffeur van 65 jaar of ouder. Andere beroepsgroepen met een grote vertegenwoordiging in deze leeftijdscategorie: meubel- en kleermakers (14%), veetelers (11%), auteurs en taalkundigen (11%) en overheidsbestuurders (10%).