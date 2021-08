Fiscus verstuurt onterecht naheffingsaanslag omzetbelasting

De belastingdienst heeft door een technische fout naheffingsaanslagen voor de omzetbelasting over het 2e kwartaal 2021 of over juni 2021 verstuurd.

Het gaat om ondernemers waarvan de belastingdienst ten onrechte dacht dat zij niet tijdig aangifte hebben gedaan voor de omzetbelasting Q2 of juni 2021. De ondernemers in kwestie hebben echter wel per mail een ontvangstbevestiging van hun aangifte gehad. De naheffingsaanslag is gedateerd 28 augustus 2021. De fiscus laat weten dat zij de aangifte alsnog goed zal verwerken. Gedupeerde ondernemers krijgen daarover nog bericht. Omdat de belastingdienst de aangiften handmatig moet verwerken, kan het nog enkele weken duren voordat ondernemers bericht krijgen.

De Belastingdienst stelt dat ondernemers niets hoeven te doen en de boete ook niet hoeven te betalen.

