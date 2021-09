Ook pensioenfonds PME stopt met olie en gas

Nadat donderdag het pensioenfonds Horeca en Catering uit fossiele energie stapte, maakt nu pensioenfonds PME bekend te zijn gestopt met het beleggen in de olie- en gasindustrie. PME is met € 62 miljard euro beheerd vermogen een van de vijf grootste pensioenfondsen van Nederland.

Urgentie

Het bestuur van PME en de aangesloten werkgevers en werknemers vinden het klimaatbeleid te traag gaan. Het fonds ziet een enorme urgentie na een zomer met hittegolven, overstromingen en het IPCC-rapport over verdere klimaatopwarming. ‘Dan moet er wat veranderen. Daarom doen wij dit,’ zegt bestuursvoorzitter Eric Uijlen in het Financieele Dagblad.

Van fossiel naar hernieuwbaar

PME sluit voortaan beleggingen in bedrijven die olie en gas produceren en transporteren uit. Deze zomer werd voor €1,2 mrd aan aandelen of obligaties verkocht van meer dan honderd bedrijven, zoals Shell, het Spaanse Repsol en het Amerikaanse ConocoPhillips. Tegelijkertijd maakt het fonds bekend een vergelijkbaar bedrag juist te gaan beleggen in hernieuwbare energie. Zoals waterkracht, windmolens en transportsystemen voor schone energie. Maar ook in nieuwe technologieën waarmee bedrijven energiezuiniger kunnen produceren.

In gesprek blijven

De Nederlandse pensioenfondsen, samen goed voor €1700 mrd aan beheerd vermogen, staan onder druk van deelnemers en van klimaatactiegroepen om hun belangen in fossiele bedrijven zo snel mogelijk te verkopen. Tot nu toe bleven Nederlandse pensioenfondsen ondanks de maatschappelijke druk beleggen in olie en gas. Steenkool, de meest vervuilende fossiele brandstof, is door veel fondsen wel eerder in de ban gedaan. De fondsen verdedigden hun keuze om vast te blijven houden aan olie- en gasbeleggingen met het argument dat ze zo in gesprek kunnen met die bedrijven, om ze tot ander gedrag te bewegen. Als kritische beleggers zouden de fondsen meer kunnen bereiken voor het klimaat dan door simpelweg te verkopen. ABP, het grootste fonds van Nederland, kondigde voor de zomer aan de circa €15 mrd aan beleggingen in fossiel verder af te bouwen. Hoever en hoe snel ABP afbouwt, kan het fonds pas over een paar maanden zeggen.

