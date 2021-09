KPMG benoemt nieuw hoofd Technology

Marieke van Heteren (51) is maandag begonnen als Head of Technology bij accountancy- en adviesbedrijf KPMG. Ze komt van softwarebedrijf SAP, waar ze de afgelopen acht jaar verantwoordelijk was voor de digitale dienstverlening in Nederland.

In haar nieuwe rol bij KPMG geeft ze leiding aan een team van zo’n 500 medewerkers die klanten helpen digitaal te transformeren met strategie en implementatie van onder andere Microsoft, SalesForce, ServiceNow, SAP, Coupa en cybersecuritytechnologie. Van Heteren rapporteert in haar nieuwe rol aan bestuurder Edwin Herrie van de adviestak bij KPMG.

Groei in digitaal domein

Van Heteren startte haar loopbaan bij Atos, waar ze in meer dan 17 jaar verschillende commerciële, delivery- en change management-functies heeft vervuld. Begin 2011 kwam ze in dienst bij ASML als Director IT waarna ze in de loop 2013 de overstap maakte naar SAP, waar ze in 2015 werd benoemd tot Head of Services, waarmee ze ook deel uitmaakte van het Nederlandse managementteam van SAP. Van Heteren studeerde Bedrijfseconomie aan de Universiteit van Maastricht. ‘Het is voor mij een geweldige uitdaging om de stap te maken naar een organisatie met zo’n rijke historie. KPMG groeit hard in het digitale domein. Aan mij de taak om samen met een geweldig team van experts die groei in goede banen te leiden met als belangrijkste doel onze klanten te helpen met hun digitale transformatie’, zegt Van Heteren. Ze is getrouwd en heeft twee dochters.