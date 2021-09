Medewerker uit arbeidersgezin verdient bij PWC UK 12% minder

PwC heeft op basis van een eigen onderzoek bekend gemaakt dat minder dan 20% van zijn personeel uit een arbeidersgezin komt. Nog opvallender is dat deze werknemers gemiddeld 12% minder betaald krijgen dan collega’s.

De accountantsfirma stelt dat 14 procent van haar 21.000 werknemers in Groot-Brittannië uit een lagere sociaaleconomisch milieu komt. Dat is het geval als de meest verdienende ouder productiewerk doet, ambachtsman is of werkt in een dienstverlenend beroep. PwC deed het onderzoek nadat duidelijk was geworden dat de coronapandemie de ongelijkheid in Groot-Brittannië in veel gevallen heeft vergroot.

Verschillen

Dit is zeker ook het geval bij PwC zelf. Uit het jaarverslag blijkt dat de uitkeerbare winst per partner met 26,7 procent steeg tot 868.000 pond. Topman Kevin Ellis kreeg 4,4 miljoen pond, tegen 3,4 miljoen pond een jaar eerder. De beloningsverhouding tussen de voorzitter en de gemiddelde PwC-werknemer steeg naar 82:1 van 63:1 een jaar eerder. Werknemers uit arbeidersgezinnen verdienen volgens het onderzoek 12% minder dan collega’s met vergelijkbare banen maar uit meer welgesteld milieu. Minder valide werknemers krijgen doorgaans 16,8 procent minder betaald dan hun valide collega’s. De loonverschillen tussen mannen en vrouwen en tussen etnische groepen worden wel kleiner. Mannen verdienen 10% meer dan vrouwen, waar dat een jaar eerder 11,6 procent was.

KPMG

Vorige week maakte KPMG in Groot-Brittannië bekend dat 29 procent van zijn partners en bestuurders in 2030 uit een arbeidersmilieu moet komen. Bij KPMG verdienen werknemers uit lagere sociale milieus gemiddeld 8,6 procent minder.

Bron: The Times