Raad van State kritisch over Belastingplan 2022: stelsel weer iets complexer

Het Belastingplan 2022 mag vanwege de demissionaire status van het kabinet dan beleidsarm zijn, maar dat betekent niet dat de Raad van State (RvS) geen kritiek heeft. Het advies luidt dan ook om het wetsvoorstel Belastingplan 2022 niet bij de Tweede Kamer in te dienen, tenzij het is aangepast.

Met veel van de voorgestelde maatregelen in het Belastingplan en de overige fiscale wetsvoorstellen wordt het belastingstelsel namelijk toch weer iets complexer, constateert de RvS in haar jaarlijkse advies. De Belastingdienst krijgt daardoor te maken met de nodige problemen in de uitvoering, verwacht het adviesorgaan.

Fiscale regeling aandelenoptierechten

Voor de door staatssecretaris Vijlbrief voorgestelde aanpassing van de fiscale regeling voor aandelenoptierechten geldt bijvoorbeeld wat de RvS betreft dat de logische samenhang met het pakket Belastingplan 2022 ontbreekt. Het kabinet heeft de maatregel na een advies van de RvS weliswaar ondergebracht in een zelfstandig wetsvoorstel, maar niet losgekoppeld van het pakket Belastingplan 2022. Het gezaghebbende adviesorgaan adviseert dan ook om dat alsnog te doen.

Ook inhoudelijk is er kritiek op de fiscale vernieuwing. Zo wijzigt het voorstel het heffingsmoment bij aandelenoptieregelingen naar het tijdstip waarop de aandelen die daarbij worden verkregen voor de werknemer voor het eerst verhandelbaar worden. Als de verkregen aandelen niet direct verhandelbaar zijn, mag de werknemer kiezen om al belasting te betalen op het moment dat hij het optierecht uitoefent. De RvS vraagt zich af of deze maatregel doeltreffend en doelmatig is. Ook de keuzemogelijkheid en de relatie tot andere, al bestaande regelingen roepen vragen op.

Ook op verschillende andere onderdelen van de fiscale kabinetsplannen heeft de RvS kritiek. Het is nu aan de Tweede Kamer om te bepalen of daar iets mee wordt gedaan. Lees HIER het advies van de Raad van State.