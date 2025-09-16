Raad van State kritisch op laks beleid rondom niet doeltreffende fiscale regelingen

De overheid moet fiscale regelingen die geen doel treffen nu maar eens aanpakken om geld vrij te maken voor lastenverlichting en investeringen, stelt de Raad van State in het advies over de Miljoenennota.

De Raad van State vindt de begrotingsdiscipline van het demissionaire rompkabinet van VVD en BBB nogal slordig en is vooral kritisch op de verlenging van de verlaging van de brandstofaccijns. “Deze lastenverlichting in 2026 wordt gefinancierd door lastenverzwaring in latere jaren, waardoor het inkomstenkader in de afzonderlijke jaren niet sluit.” De raad vindt de dekking over verschillende jaren niet transparant. De dekking voor de accijnsverlaging is verdeeld over vijf verschillende posten, waaronder het niet doorgaan van het invoeren van de zogenoemde rode diesel. De compensatie voor de gebruikers

van rode diesel wordt gedekt door andere uitgavenposten.

Advies: 53 fiscale regelingen afschaffen

’s Lands hoogste adviescollege vindt het tijd dat de overheid meer werk maakt van investeringen en snapt niet waarom fiscale regelingen die als niet doeltreffend zijn beoordeeld nog bestaan. “Snoeien in fiscale regelingen waarvan niet duidelijk is welk maatschappelijk doel zij (nog) dienen, zou op korte termijn en zonder ingewikkelde belastinghervormingen budgettaire ruimte kunnen creëren. De afgelopen jaren zijn 53 fiscale maatregelen negatief geëvalueerd met een budgettaire omvang van € 85 miljard per jaar.” Dat geld kan worden ingezet voor lastenverlichting voor bredere groepen burgers en bedrijven of voor investeringen in maatschappelijk gewenste activiteiten.

Voordelen vermogenden collectief gefinancierd

Er is wel een voornemen om wat te doen aan niet functionerende fiscale regelingen, maar in de praktijk blijkt de overheid daar nogal aarzelend mee. Een zwak punt vindt de Raad van State dat voor een aantal bedragen voor de inkomstenbelasting, loonbelasting en toeslagen de reguliere inflatiecorrectie beperkt wordt toegepast om de niet gerealiseerde opbrengst van het afbouwen van de negatief geëvalueerde fiscale regelingen en onbedoelde belastingconstructies te dekken. “Deze regelingen en constructies blijven bestaan. Dit voordeel voor kleine, veelal meer vermogende groepen wordt door het achterwege laten van indexatie bekostigd door alle loon- en inkomstenbelastingbetalers en toeslaggerechtigden, die in de regel niet van deze regelingen profiteren.”