Autobranche baalt van hogere bijtelling zakelijke elektrische auto’s

Organisaties in de autobranche hebben forse kritiek op het voornemen van het kabinet om de fiscale voordelen voor duurdere elektrische auto’s van de zaak verder af te bouwen. Dat voornemen maakte het kabinet deze week bekend bij de Prinsjesdagstukken.

Het bijtellingspercentage voor zero-emissie auto’s stijgt in 2022 van 12% naar 16%. De cap, de maximumwaarde van de auto tot waar belastingvoordelen gelden, wordt verlaagd naar 35.000 euro in 2022 en 30.000 in 2023.

“We zijn teleurgesteld dat de bijtelling toch naar 16% gaat en het plafond ook nog eens wordt verlaagd naar €35.000”, laat Renate Hemerik van de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) weten. “Er is opnieuw geen gehoor gegeven aan de brede maatschappelijke roep vanuit de mobiliteitssector, maar ook vanuit de duurzaamheidsstakeholders om de bijtelling op 12% te laten. Zoals aangegeven met het Autobelastingplan van de coalitie moet juist deze jaren en vooral via de zakelijke markt, de basis worden gelegd voor maximaal veel zero emissie kilometers richting 2030 en een doorstroom van elektrische auto’s richting de tweedehands markt. De inzet van EV bij zowel werkgevers als werknemers zal alle steun nodig blijven hebben, ook in 2022. Het is een misvatting om te denken dat de vergroening van het Nederlandse wagenpark zonder fiscale stimulering met de juiste snelheid gaat lukken. Het extra geld dat er leek te zijn gaat nu vooral op aan dekking van de autonome groei. Dat noemen we een sigaar uit eigen doos.”

Bovag: verhogen bijtelling rijdt klimaatambities in de wielen

BOVAG vindt dat het kabinetsvoornemens om de bijtelling voor elektrische auto’s (EV) te verhogen de klimaatambities van Nederland in de wielen rijdt. ‘We hebben naast het nationale Klimaatakkoord inmiddels ook de Europese doelstelling 55% CO2-reductie te realiseren in 2030 (Fit for 55). De EV speelt daarin een cruciale rol. Dan moet je de opmars daarvan niet frustreren door de bijtelling nu al te verhogen.’

Algemeen voorzitter Han ten Broeke: “De oproep van BOVAG aan de politiek is om de verhoging van de bijtelling (en de versnelde verlaging van de cap) voor het privégebruik van de nulemissie auto terug te draaien zodat duurzame automobiliteit het noodzakelijke zetje krijgt en de klimaatdoelstellingen van Nederland en Europa in het vizier blijven. Aangezien het kabinet als gevolg van het Urgenda-vonnis extra miljarden uittrekt voor CO2-reductie, mag dekking van deze ingreep geen probleem zijn. Graag herhalen we daarbij het eerdere pleidooi om de zogenoemde ‘jaarschotten’ uit de subsidieregelingen voor particuliere aanschaf van EV’s te halen en het totale budget voor nieuwe en gebruikte auto’s per direct ter beschikking te stellen. Hiermee wordt sneller meer CO2-winst behaald en onzekerheid en terughoudendheid bij kopers weggenomen. Dat er nu wat geld bijkomt voor die subsidie, doet niks af aan dit pleidooi.”

RAI: verstoring zakelijke markt

RAI Vereniging spreekt over verstoring van de zakelijke markt: ‘Het kabinet kiest terecht voor extra investeringen om de particuliere automobilist en ondernemer te verleiden elektrisch te gaan rijden, maar trekt voor de zakelijke rijder te vroeg aan de handrem. Dit door de bijtelling voor elektrische auto’s te verhogen van 12 naar 16 procent en de cap te verlagen naar 35.000 euro. Hiermee wordt de elektrificatie in de zakelijke markt verstoord waardoor de aangescherpte Klimaatdoelen moeilijker worden behaald.’