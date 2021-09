Deloitte: audit & assurance groeit harder dan consulting

Dinsdagmorgen publiceerde Deloitte haar Integrated Annual Report over het boekjaar 2020/2021. De omzet in Nederland ging naar € 1.032 miljard. Audit & Assurance groeide met 8 procent veel harder dan het hele bedrijf.

Audit groeit

Ten opzichte van boekjaar 2019-2020 steeg de omzet met 1,6%. Het operationele resultaat groeide met ruim 38% naar € 202.286. Consulting bleef de grootste tak, maar runner-up, audit en assurance, verkleinde het gat door harder te groeien (+8%). De grootste groei was bij risk advisory (ruim 19%). De omzet bij legal viel licht lager uit.

‘Het afgelopen boekjaar heeft laten zien dat onze strategie robuust is, ook onder uitzonderlijke omstandigheden’, aldus Hans Honig, CEO van Deloitte Nederland. ‘Onze voortdurende focus op investeringen in technologie, innovatie, kwaliteit en toptalent, heeft geleid tot impactvolle opdrachten bij onze klanten. Met het werk wat we voor onze klanten doen, leveren wij een bijdrage aan het aangaan van de meest uitdagende maatschappelijke vraagstukken, zoals de fundamentele verduurzaming van onze samenleving. Zo zetten we ook komende jaren volop in op ESG-rapportering en richten we ons op de transitie in de economie met thema’s als energie, food, gezondheid en mobiliteit.’

‘Het afgelopen boekjaar is beter uitgevallen dan we initieel verwacht hadden’, aldus Oscar Snijders, COO Deloitte Nederland. ‘Met de focus op onze klanten, gecombineerd met het behoud en aantrekken van talent heeft dat geleid tot het hogere resultaat en een beter uitgangspunt voor de komende jaren. Ook zetten we onze aandacht voor verduurzaming van onze eigen organisatie onverminderd door. COVID-19 heeft geleid tot een versnelling van de afname van ons reisverkeer. We gaan niet terug naar de oude niveaus. Dit draagt direct bij aan onze doelstelling om in 2025 klimaatneutraal te zijn op het gebied van huisvesting en mobiliteit.’

Punt van zorg is de krapte op de arbeidsmarkt. Het afgelopen boekjaar zag Deloitte netto 283 fte vertrekken. In het Financieele Dagblad sprak CEO Hans Honig daarom al van een ‘war for talent’.

Jaarcijfers Deloitte 2020/2021

(bedragen in € 1.000.000)