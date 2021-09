NBA komt met gids over continuïteitsbeoordeling

Met de Continuïteitsgids wil de NBA accountants ondersteunen bij de beoordeling van de continuïteit van ondernemingen. De gids licht toe welke stappen accountants en hun organisaties zetten op het gebied van continuïteit, en vat de huidige manier van werken samen. Daarnaast moet de gids ook een basis vormen voor gesprekken met beroepsgenoten en stakeholders over wat van een accountant kan worden verwacht.

NBA-voorzitter Marco van der Vegte zegt op de website van de NBA: ‘In de financiële keten vormt een oordeel van de accountant over de continuïteit van een onderneming een belangrijk onderdeel. Deze gids geeft een overzichtelijk beeld van wat er aan wet- en regelgeving is rondom het onderwerp continuïteit voor accountants. Het helpt daarnaast het onderwerp top off mind te maken bij accountants en om het gesprek aan te gaan met de klant over het thema.’

Omdat faillissementen grote maatschappelijke schade kunnen veroorzaken en het publiek vertrouwen in de financiële keten kunnen schaden, is het volgens Van der Vegte belangrijk dat de sector continu bezig blijft met innoveren en leren over dit onderwerp. ‘De verwachtingen van gebruikers van de jaarrekening en de samenleving met betrekking tot de werkzaamheden van de accountant op het gebied van continuïteit zijn hoog. Met deze gids geven we de accountant nog een extra stuk gereedschap om het werk op dit vlak te optimaliseren.’

Veranderagenda

De activiteiten van de werkgroep Continuïteit zijn onderdeel van de Veranderagenda Audit, waarvoor er momenteel op zes thema’s naar kwaliteitsverbetering wordt gestreefd door de Stuurgroep Publiek Belang, onder voorzitterschap van de NBA.

