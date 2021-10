Fiscus stuurt wensenlijstje aan informateur

De top van de Belastingdienst en Toeslagen hebben samen met de medezeggenschap en vakbonden een brief geschreven aan informateur Remkes. Daarin doen zij een oproep aan de formerende partijen ‘om in de nieuwe kabinetsperiode samen te bouwen aan de organisatie’.

Die organisatie erkent dat er nogal wat mis is gegaan in de afgelopen periode en dat het vertrouwen dus herwonnen moet worden. ‘De ambtelijke en politieke top wijst op het feit dat de dienst elke werkdag gemiddeld € 1 miljard euro int om wegen, scholen en gezondheidszorg mee te betalen.’ De ambitie is om ‘een organisatie te zijn die handelt vanuit dienstbaarheid en écht luistert naar de samenleving’. ‘Dat echte luisteren gebeurt door onze betrokken specialisten die keuzes maken vanuit vakmanschap en daarbij oog houden voor het individu. Zij willen werken in dienst van de samenleving. En zij willen gehoord worden als zij proberen te voorkomen dat burgers klem komen te zitten tussen de balie en het beleid.’

Voorwaarden voor waarmaken ambities

In de brief wordt aangegeven wat er nodig is van de regeringspartijen om de genoemde ambities waar te maken. De fiscus noemt onder meer:

Tijd, ruimte, heldere doelen en prioriteiten om te komen tot duurzame oplossingen en goede uitvoering;

Kennis van de praktijk. De uitvoering moet onderdeel zijn van het politieke proces;

Stabiele financiering en voldoende personeel voor ICT en realisatie van de politieke en maatschappelijke wensen;

Flexibiliteit zodat regels aangepast kunnen worden als ze niet blijken te werken en er uitzonderingen mogelijk zijn als regels onevenredig uitpakken;

Zeggenschap zodat medewerkers hun werk zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. ‘We staan voor onze medewerkers en vragen om respect. Ze hebben tijd en ruimte nodig om de juiste keuzes te maken, hun vakmanschap uit te oefenen en zich trots te mogen voelen om bij de Belastingdienst en Toeslagen te werken.’

De oproep eindigt met het vragen voor begrip voor het feit dat de Belastingdienst en Toeslagen niet alles kunnen oplossen en de vraag aan de politiek om uitvoerbaar beleid te maken waarin de menselijke maat is meegenomen.