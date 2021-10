Na PwC komt ook IKEA met verlofregeling voor operaties transgenderpersoneel

Transgenderpersonen die bij IKEA Nederland werken en van geslacht willen veranderen krijgen daarvoor voortaan betaald verlof. Daarmee krijgt het voorbeeld van PwC navolging in Nederland. Het Big Four-kantoor kondigde enkele maanden geleden al aan per 1 oktober met het transitieverlof voor transgenderpersonen te beginnen.

Bij de nieuwe regeling van IKEA kunnen transgenderpersonen gedurende tien jaar in totaal 24 weken verlof opnemen voor medische en niet-medische behandelingen, met behoud van salaris. Ze hoeven zich daarvoor niet ziek te melden of bijzonder verlof op te nemen.

Geen landelijke verlofregeling

Het is op dit moment aan bedrijven zelf om transitiezorg in de verlofregeling op te nemen. Transgender Netwerk Nederland (TNN) pleit daarom voor een landelijke regeling. “Daar worden wel wat stappen genomen, maar erg opschieten doet het nog niet”, zegt Brand Berghouwer van TNN tegen de NOS. De betrokken ministeries onderzoeken op dit moment de mogelijkheden daarvoor, naar aanleiding van een Kamermotie uit 2019.

PwC

Bij PwC zijn de arbeidsvoorwaarden eerder dit jaar al inclusiever geworden. Zo wordt voortaan ook verlof gegeven aan de niet-juridische ouders van een kind. Daarnaast is er per 1 oktober een transitieverlof opgenomen in de arbeidsvoorwaarden. Hoofd arbeidsvoorwaarden Coen Bosch van PwC kondigde daarbij aan dat er de komende tijd bij het accountantskantoor nog meer regelingen kritisch tegen het licht worden gehouden, zoals het calamiteitenverlof. Bosch: “De meeste regelingen zijn ooit ingericht met een traditioneel gezin in gedachten. We gingen hier al flexibel mee om, maar het is goed dat een aantal zaken nu zwart op wit staat. Dat geeft een signaal af naar buiten. ”

Bron: NOS/Winq