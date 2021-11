Nieuwsbrief loonheffingen 2022 gepubliceerd

De Belastingdienst heeft de eerste versie van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2022 online gezet. Hierin staat informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2022 voor het inhouden en betalen van de loonheffingen. Welke onderwerpen zijn er in opgenomen?

In de Nieuwsbrief Loonheffingen 2022 vind je informatie over de volgende onderwerpen:

renseigneringsverplichting voor administratieplichtigen aangepast vanaf 1 januari 2022

gedifferentieerde premie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof)

gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk)

voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR) door private uitvoerders

wijzigingen voor de aangifte loonheffingen

Eventuele aanvullingen op de onderwerpen uit deze 1e uitgave, wijzigingen uit het Belastingplan 2022 en de tarieven, bedragen en percentages voor 2022 staan in de volgende uitgaven van de nieuwsbrief.

De Belastingdienst verwijst in de nieuwsbrief naar het Handboek Loonheffingen 2021. Het Handboek Loonheffingen 2022 zal de Belastingdienst in 2022 zo snel mogelijk publiceren.

Nieuwe renseigneringsverplichting

In 2018 bleek dat er onvoldoende wettelijke basis was om bij de opgaven van uitbetaalde bedragen aan derden (UBD, voorheen via het IB-47 formulier) ook het burgerservicenummer (bsn) uit te vragen. De nieuwe renseigneringsverplichting geeft een wettelijke grondslag voor gegevensverstrekking onder vermelding van het bsn. De wettelijke verplichting deze gegevens te verstrekken gaat gelden voor twee groepen administratieplichtigen:

inhoudingsplichtigen in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964 die betalingen doen aan een natuurlijk persoon voor werkzaamheden en diensten die zijn verricht voor de inhoudingsplichtige zelf of een met de inhoudingsplichtige verbonden vennootschap; collectieve beheersorganisaties (cbo’s) die namens een groep van rechthebbenden optreden om zonder winstoogmerk vergoedingen voor een auteursrecht of naburig recht te innen en onder die rechthebbenden te verdelen en die een of meer betalingen doen aan een natuurlijk persoon.

De nieuwe wettelijke renseigneringsverplichting vervangt niet het gehele proces van de huidige uitvraag van uitbetaalde bedragen aan derden. Het bestaande aanleverproces van gegevens – dus zonder uitvraag van het bsn – blijft vooralsnog gehandhaafd voor uitbetalingen die niet onder de nieuw in te voeren renseigneringsverplichting vallen.

Gedifferentieerde Aof-premie

Met ingang van 1 januari 2022 wordt de basispremie Aof vervangen door een gedifferentieerde premie Aof. Kleine werkgevers gaan over het premieloon van hun werknemers een lagere gedifferentieerde premie Aof betalen dan overige (middelgrote en grote) werkgevers. Met deze verlaging komt het kabinet kleine werkgevers financieel tegemoet voor de kosten van de loondoorbetaling bij ziekte. Met ingang van 1 januari 2022 wordt een werkgever als klein aangemerkt als de premieloonsom van de werkgever maximaal 25 maal het gemiddelde premieloon per werknemer per jaar bedraagt.

Gedifferentieerde premie Whk

De definitie van een kleine werkgever voor de gedifferentieerde premie Whk verandert per 1 januari 2022. De grens voor een kleine werkgever gaat van 10 naar maximaal 25 maal het gemiddeld premieloon per werknemer per jaar. Daarmee is de grens van een kleine werkgever voor de gedifferentieerde premie Whk vanaf 2022 gelijk aan de grens van een kleine werkgever voor de gedifferentieerde premie Aof. Op de mededeling/beschikking voor de gedifferentieerde premie Whk zal de Belastingdienst ook aangeven of een werkgever voor het Aof klein of (middel)groot is.

VCR door private uitvoerders

Met ingang van 1 januari 2022 wordt wettelijk geregeld dat als een werkgever daarvoor kiest, de private uitvoerder van een ERD geen rekening meer hoeft te houden met het loon van de werkgever waarvoor de private uitvoerder de ZW of WGA uitvoert. De private uitvoerder kan het systeem van het VCR apart toepassen over de uitkering. De werkgever maakt de keus om de private uitvoerder geen rekening te laten houden met het loon van de werkgever per heel kalenderjaar. Onder private uitvoerder wordt in dit verband ook een derde onderneming verstaan die zich alleen bezighoudt met de uitvoering van het ERD voor één specifieke onderneming of een groep van ondernemingen. Eigenrisicodragers die de uitkering niet via een private uitvoerder (laten) betalen, maar dit zelf doen, moeten het systeem van het VCR wel blijven toepassen over de som van loon en uitkering. Zij hebben immers het daarvoor benodigde inzicht in de eigen loonadministratie.

Wijzigingen aangifte loonheffingen

In 2022 vindt een aantal wijzigingen plaats van rubrieken in de aangifte loonheffingen.

Nieuwe rubrieken voor Aof

Er komen 3 afzonderlijke rubrieken voor de aanwas van het premieloon Aof. Namelijk de aanwas van het premieloon Aof laag, de aanwas van het premieloon Aof hoog en de aanwas van het premieloon Aof dat hoort bij een uitkering. Ook komen er 3 afzonderlijke rubrieken voor de over het premieloon Aof verschuldigde premies: totaal premie Aof laag, totaal premie Aof hoog en totaal premie Aof uitkering. Voor de opslag Wko komt er een afzonderlijke rubriek (Opslag Wko)

Code incidentele inkomstenvermindering

Op 2 augustus 2022 treedt het wetsvoorstel Wet betaald ouderschapsverlof in werking. ‘Betaald ouderschapverlof’ is een tussen de werkgever en werknemer overeengekomen periode van verlof (voor een gedeelte of het geheel van de arbeidstijd), waartegenover (recht op) een uitkering voor betaald ouderschapsverlof op grond van de Wet arbeid en zorg (WAZO) staat. Deze regeling geldt voor verzekerde en voor niet-verzekerde werknemers. Hierdoor hebben werknemers gedurende het eerste jaar na de geboorte van hun kind recht op negen weken betaald ouderschapsverlof.

Betaald ouderschapsverlof

De Belastingdienst anticipeert hierop door ook deze verlofsoort ‘Betaald ouderschapsverlof’ als incidentele inkomstenvermindering te kunnen opgeven in de aangifte loonheffingen, naast de huidige regeling ‘Aanvullend geboorteverlof’. Voor het ‘Aanvullend geboorteverlof’ gebruik je in de aangifte loonheffingen van 2021 nog code ‘G’. Code ‘G’ vervalt per 1 januari 2022.

Code K

Vanaf januari 2022 gebruik je voor beide verlofsoorten (betaald ouderschapsverlof en aanvullend geboorteverlof) code ‘K’. Dat staat voor ‘Kindverlof’. Als voor een werknemer, waarvoor je in de aangifte van december 2021 nog code ‘G’ gebruikte, het aanvullend geboorteverlof in januari 2022 doorloopt, gebruik je in de aangifte van januari dus code ‘K’.

Arbeidsvoorwaardenbedrag

Vanwege de opkomst van diverse vormen van door de werknemer te besteden budgetten, zoals individueel keuzebudget (IKB), persoonlijk keuzebudget (PKB), employee benefit of vergelijkbare benamingen wordt een wijziging doorgevoerd in de aangifte loonheffingen. Hiervoor tref je vanaf 2022 2 nieuwe rubrieken aan in de aangifte loonheffingen:

Opbouw arbeidsvoorwaardenbedrag

Opname arbeidsvoorwaardenbedrag

Onder dit begrip valt ook wat de Belastingdienst tot en met 2021 bedoelde met ‘Extra periode salaris’. In verband hiermee vervallen de twee rubrieken voor de ‘Extra periode salaris’. De term ‘arbeidsvoorwaardenbedrag’ staat voor een toegekend loonbestanddeel, op grond van de (collectieve) arbeidsovereenkomst van de werknemer, voor zover dat loonbestanddeel is uitgedrukt in geld. Daarbij moet dat loonbestanddeel op enig moment in de toekomst tot voor bij de werknemer belast loon kunnen leiden.

Lees de Nieuwsbrief Loonheffingen 2022