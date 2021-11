Kantoren vorig jaar minder vaak getransformeerd tot woningen

Er zijn in 2020 in Nederland 10,2 duizend woningen bijgekomen door transformatie van kantoren, winkels en andere niet-woningen. Dat is een daling ten opzichte van voorgaande jaren, meldt het CBS. In 2018 en 2019 kwamen er steeds meer dan 12 duizend woningen bij door transformaties. Er zijn vooral minder woningen in voormalige kantoorpanden gecreëerd.

Minder woningen per pand

Het lagere aantal woningtransformaties in 2020 komt niet alleen doordat er minder panden zijn verbouwd, maar ook doordat de panden die zijn verbouwd gemiddeld minder woningen opleverden. In 2019 leverden woningtransformaties gemiddeld 4,7 woningen per pand op, in 2020 zijn dat er 4,1. Bij de meeste transformaties wordt slechts een deel van het pand getransformeerd. Woningtransformaties leveren vooral kleine woningen voor alleenstaanden op.

De 10,2 duizend nieuwe woningen die door transformatie van bestaande gebouwen zijn ontstaan, vormen 11 procent van alle woningen die in 2020 aan de woningvoorraad zijn toegevoegd. Nieuwbouw blijft nog altijd de belangrijkste factor voor groei van de woningvoorraad. In 2020 waren dat bijna 70 duizend woningen, meldt het CBS.

Vooral minder woningtransformaties in voormalige kantoorpanden

Het aantal woningen in voormalige kantoorpanden is sterk afgenomen: meer dan 2,1 duizend minder dan ten opzichte van 2019. Dat komt niet alleen door een afname in het aantal getransformeerde kantoorpanden (-10 procent), maar vooral doordat er per kantoorpand gemiddeld minder woningen zijn opgeleverd (8 in plaats van 12). Het aandeel woningtransformaties waarbij de hoofdfunctie van het pand voorheen kantoor was, is daarmee afgenomen van 46 procent in 2019 naar 35 procent in 2020. Daarmee leverden getransformeerde kantoren wel nog steeds de grootste bijdrage aan het aantal woningtransformaties.

Bron: CBS