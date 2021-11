Curator Wirecard onderzoekt rechtszaak tegen EY

Curator Michael Jaffé van het omgevallen Duitse betaalbedrijf Wirecard laat onderzoeken of hij schadeclaims kan indienen tegen accountant EY en een rechtszaak kan starten.

Daartoe heeft de curator Grant Thornton-specialist Martin Jonas ingezet, die eerder onderzoek heeft gedaan naar boekhoudschandalen. Hij moet volgens het Duitse Handelsblatt gaan bekijken of EY bij de jaarrekeningcontrole van Wirecard steken heeft laten vallen en of die fouten reden zijn om het bedrijf aansprakelijk te stellen. EY was tien jaar de controlerend accountant van Wirecard. Een accountant is in Duitsland bij nalatigheid aansprakelijk tot € 16 miljoen – dat bedrag is vanwege de Wirecard-kwestie eerder dit jaar al met € 12 miljoen opgehoogd. Maar als een goedkeurende verklaring is gegeven terwijl bekend was dat de cijfers niet klopten, geldt onbeperkte aansprakelijkheid. EY Duitsland laat weten juist ‘topprioriteit’ te geven aan het oplossen van de zaak.

Rapport toch naar buiten gebracht

Eerder dit jaar was in opdracht van de Bondsdag al onderzoek gedaan naar de rol van EY bij Wirecard en de uitkomsten daarvan waren volgens insiders dat de controle tekort zou hebben geschoten. Het onderzoeksrapport over de audits waarin ruim 150 interne EY-documenten worden geciteerd, mocht van het Duitse hooggerechtshof echter niet worden gepubliceerd. Afgelopen week kwam het via het Handelsblatt alsnog naar buiten. ‘Na lezing is er geen twijfel meer: ​​naast de verantwoordelijken bij Wirecard hebben de EY-accountants in deze zaak het meeste uit te leggen’, aldus de krant. EY constateerde al in 2015 ‘aanzienlijke tekortkomingen in de boekhouding’ die als ‘fraude-indicatoren’ moesten worden beoordeeld en ‘door een accountant als zodanig hadden kunnen worden herkend’. Kortom: EY heeft duidelijke signalen over het hoofd gezien, is de conclusie van het rapport.

Wirecard viel in juni vorig jaar om nadat de accountants van EY geen bewijs hadden kunnen vinden van een slordige € 1,9 miljard die op de balans stonden als krediet uit transacties van derden. Curator Joffé heeft in de tussentijd al diverse bedrijfsonderdelen kunnen verkopen.