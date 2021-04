‘Vernietigend rapport over rol EY bij Wirecard’

Nadat al eerder kritiek was geleverd op de manier waarop EY de boeken van het failliete betalingsbedrijf Wirecard controleerde, heeft nu ook een onafhankelijk Duits onderzoek de conclusie getrokken dat de accountantscontrole jarenlang ernstig tekortschoot.

De Financial Times schrijft dat een speciale onderzoeker die de EY-controles onder de loep nam, een vernietigend oordeel velt over de kwaliteit van het werk. Het Duitse Wirecard stortte vorig jaar ineen vanwege een megafraudezaak waarbij onder meer zo’n € 2 miljard op de balans stond die nergens te vinden bleek. Een parlementaire commissie gaf de onderzoeker de opdracht om na te gaan waar het misging. Hij heeft daarbij interne stukken van EY ingezien.

Donderdag leverde de onderzoeker zijn rapport in. Conclusie: aanwijzingen van frauderisico’s zouden niet zijn opgemerkt en professionele richtlijnen niet zijn toegepast. EY zou vooral hebben vertrouwd op mondelinge toezeggingen van leidinggevenden. Het bedrijf is al verwikkeld in rechtszaken van aandeelhouders en schuldeisers van Wirecard. Ook de curator van Wirecard zal waarschijnlijk juridische stappen ondernemen. De betrokken EY-partners zijn onderwerp van een strafrechtelijk onderzoek. Bondsdagleden verklaren nu dat EY er in belangrijke mate verantwoordelijk voor is dat het schandaal niet eerder aan het licht is gekomen.

Eerdere aantijgingen hebben al tot maatregelen geleid: de Duitse topman van EY is in februari vervangen. De hoogste baas van de Duitse toezichthouder moest ook het veld ruimen.

Deel Wirecard in Nederlandse handen

De fraudezaak heeft het Nederlandse investeringsfonds Finch Capital niet tegengehouden om de Aziatische onderdelen van Wirecard over te nemen. Dat gaat via betaalbedrijf Nomu Pay, gevestigd in Ierland. Dat bedrijf kocht eerder al de Turkse tak van Wirecard. De fraudezaak die tot het omvallen leidde, had betrekking op miljarden die ergens in Azië gestald zouden zijn. Finch Capital heeft ook een belang in hypotheekadviseur IkbenFrits.

