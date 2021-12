Bizcuit start samenwerking met Lyanthe

Administratie-app Bizcuit is een samenwerking gestart met boekhoudsoftwareleverancier Lyanthe. ‘Het partnership stelt de ondernemer in staat om het pre-accountingproces vanuit Bizcuit eenvoudig vanuit één app uit te voeren, terwijl het accountantskantoren die gebruik maken van Lyanthe in staat stelt om ondernemers sneller inzicht te geven in hun cijfers.’

De Bizcuit-app is bedoeld voor het uploaden van facturen en bonnen in een gekoppeld boekhoudpakket en het uitvoeren van betalingen; Lyanthe maakt het naar eigen zeggen mogelijk om tot 90% van alle in- en verkoopfacturen volledig automatisch te boeken. ‘De samenwerking betekent dat we weer een belangrijke stap hebben gezet om processen voor de ondernemer te vereenvoudigen’, aldus Bizcuit-CEO Hessel Kuik. Jochem Baars, managing partner bij Lyanthe, belooft automatisch een betere interactie tussen accountantskantoren en ondernemers dankzij de samenwerking.