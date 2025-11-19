Visie en ontwikkeling AI opgenomen in gids boekhoudsoftware 2025

Onderzoeksbureau GBNED heeft de Gids boekhoudsoftware 2025 gepubliceerd. Voor deze uitgave is leveranciers van boekhoudsoftware voor de eerste keer gevraagd naar hun visie en ontwikkeling op het gebied van Artificial Intelligence (AI).

Al langer wordt in het rapport stilgestaan bij Robotic accounting als het gaat om het automatisch herkennen en verwerken van mutaties, zoals inkomende facturen en elektronische bankafschriften.

Verder bevat de nieuwe gids Boekhoudsoftware 2025, net als voorgaande jaren, een compleet beeld van standaard boekhoudsoftware, verdeeld naar klein mkb, mkb en grote organisaties. Met per softwarepakket inzicht in de aanwezige functionaliteit.

Het rapport blijft primair bedoeld om een eerste selectie te kunnen maken voor geschikte boekhoudsoftware. Het gaat dan om functies als automatische bankkoppeling, eFactureren, aansluiting Peppol netwerk, verplichtingenregistratie, vaste activa administratie, liquiditeitsplanning, meerdere boekingsdimensies en vele andere functies, afhankelijk van de genoemde doelgroepen.

De uitgave is gratis beschikbaar in PDF-formaat. Meer informatie en opvragen gids “Boekhoudsoftware 2025”.