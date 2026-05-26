Onderzoek: koppelingen wegen zwaarder bij keuze voor boekhoudsoftware

Europese mkb-bedrijven combineren hun boekhoudsoftware vaak met meerdere andere financiële systemen en daardoor wordt vraag hoe goed systemen met elkaar communiceren steeds belangrijker. Dat komt naar voren uit het rapport State of European Accounting Tech 2026 van Chift.

Chift baseert zich op een survey onder 1.400 respondenten in tien Europese landen, onder wie accountants, CEO’s, CFO’s en finance managers bij bedrijven met 3 tot 200 medewerkers. Nederland is in het onderzoek vertegenwoordigd met 100 respondenten.

Meerdere systemen naast elkaar

Volgens Chift gebruikt 74 procent van de ondervraagde mkb-bedrijven meerdere financiële tools naast de boekhoudsoftware. Gemiddeld gaat het om drie aanvullende systemen, bijvoorbeeld voor facturatie, salarisadministratie, betalingen, kostenbeheer of rapportages.

Daardoor verschuift de aandacht steeds meer naar de vraag hoe systemen gegevens met elkaar uitwisselen. In Nederland noemt 31 procent van de respondenten beperkte koppelingen met andere tools als pijnpunt bij de huidige boekhoudsoftware. Daarmee scoort integratie net iets hoger dan prijs, dat door 30 procent wordt genoemd. Functionaliteit volgt met 24 procent.

Ook op Europees vlak speelt integratie nadrukkelijk mee. Finance teams en accountants besteden volgens het onderzoek gemiddeld 6,9 uur per week aan handmatige invoer in boekhoudsoftware. Respondenten schatten dat koppelingen tussen systemen gemiddeld ongeveer een kwart van die invoertijd besparen. Die cijfers zijn zelfgerapporteerd, maar laten volgens het onderzoek wel zien waarom integraties voor veel organisaties belangrijker worden.

Nederlandse markt blijft versnipperd

Voor Nederland schetst Chift een markt waarin ondernemers relatief vaak zelf de dagelijkse administratie voeren, terwijl accountants vooral worden ingeschakeld voor compliance, jaarrekeningwerk en advies. Dat verschilt van landen als Frankrijk, Italië en Spanje, waar accountants volgens het rapport vaker een groter deel van de administratie verzorgen voor kleinere ondernemingen.

De Nederlandse softwaremarkt is volgens Chift sterk versnipperd. In het onderzoek worden vijftien boekhoudpakketten genoemd. Exact Online en AFAS komen in de Nederlandse steekproef nadrukkelijk naar voren, met daarnaast onder meer Twinfield, Yuki, Visma AccountView, SnelStart, e-Boekhouden en Moneybird.

Chift benadrukt daarbij wel dat de uitkomsten niet als marktaandeel moeten worden gelezen. Respondenten konden meerdere systemen noemen en accountantskantoren werken vaak met verschillende pakketten naast elkaar.

Bereidheid om te wisselen lijkt toe te nemen

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat boekhoudsoftware minder vanzelfsprekend vastligt dan vaak wordt aangenomen. Volgens Chift stapte 32 procent van de respondenten in het afgelopen jaar over op andere boekhoudsoftware. Nog eens 47 procent zegt het komende jaar mogelijk of zeker te willen wisselen.

Migraties blijven volgens het rapport ingrijpend, zeker voor accountantskantoren met veel dossiers en vaste werkprocessen. Maar de uitkomsten laten dus ook zien dat gebruikers steeds minder lang vasthouden aan software die onvoldoende aansluit op andere systemen binnen de financiële administratie.

AI vergroot belang van datakwaliteit

Chift koppelt die ontwikkeling ook aan AI en elektronische facturatie. Volgens het bedrijf hangt de bruikbaarheid van AI-toepassingen in finance sterk samen met de beschikbaarheid van betrouwbare, gestructureerde en actuele data.

Boekhoudsoftware fungeert daarbij in veel organisaties als centrale plek waar financiële gegevens samenkomen. De kwaliteit van koppelingen bepaalt vervolgens in hoeverre gegevens automatisch kunnen worden verwerkt of uitgewisseld.

Voor de Nederlandse situatie is relevant dat een algemene B2B-verplichting voor e-facturatie volgens het rapport nog ontbreekt, terwijl B2G-e-facturatie al is ingevoerd. In andere Europese landen, zoals België, Frankrijk, Duitsland en Italië, lopen verplichtingen rond e-facturatie verder vooruit of worden die gefaseerd ingevoerd.