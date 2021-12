Inkomsten vennootschapsbelasting het sterkst gedaald

De belastinginkomsten zijn vorig jaar in de 38 Oeso-lidstaten gemiddeld uitgekomen op 33,5% van het bruto binnenlands product. Dat is ongeveer evenveel als het jaar ervoor, maar in absolute zin was er sprake van een daling. Vooral aan vennootschapsbelasting werd minder afgedragen.

‘Hoewel de nominale belastinginkomsten in de meeste landen daalden, was de afname in BBP in de meeste landen groter’, aldus de Oeso in een nieuw statistisch rapport. Daarom is de verhouding tussen belastinginkomsten en BBP met 0,1 procentpunt gestegen.

Winstbelasting sterk lager in Noorwegen

De impact van de coronacrisis is dankzij staatsingrijpen beperkt, concludeert de organisatie. Vooral de inkomsten uit individuele belastingen en sociale premies zijn gegroeid, terwijl de vennootschapsbelasting het meest is gedaald. In ons land is de vennootschapsbelasting als percentage van het BBP ook kleiner geworden (met ongeveer driekwart procentpunt), al is de daling nog niet zo sterk als in Noorwegen, waar die belasting dat percentage met 3,5% drukt ten opzichte van 2019. Daar zijn vooral olie- en gasbedrijven ontzien. Over alle Oeso-landen gemeten is de bijdrage van de vennootschapsbelasting als percentage van het BBP met ongeveer 1 procentpunt afgenomen.

Sinds 2010 verdubbeling

In Mexico wordt relatief gezien de minste belasting betaald als percentage van het BBP: 17,9%. Denemarken spant met 46,5% de kroon, Nederland zit daaronder met 39%. In ons land is de verhouding belasting/BBP iets toegenomen. Bedrijven zijn in ons land tussen 2010 en 2019 relatief gezien een stuk meer belasting gaan betalen: in euro’s is de bijdrage aan vennootschapsbelasting verdubbeld van € 14,6 miljard naar € 30 miljard, als percentage van het BBP is de Vpb gegroeid van 2,3% naar 3,7%.