Groningse terrassen vrijgesteld van belasting vanwege lockdown

Horecaondernemers uit de gemeente Groningen hoeven tot 1 april van dit jaar geen precariobelasting te betalen. Dat maakte wethouder Benjamins woensdagmiddag bekend.

Druppel

Benjamins neemt de maatregel vanwege de gevolgen die de huidige coronamaatregelen hebben voor de horecaondernemers. De horecaondernemers met een terras krijgen een korting van honderd procent op deze vorm van belasting. Precariobelasting is een vergoeding voor het gebruik van gemeentelijke grond. “De verlening van de avondlockdown brengt voor veel horecaondernemers nog meer en langer onzekerheid met zich mee”, stelt Benjamins. “We realiseren ons dat dit wellicht louter een druppel op een gloeiende plaats is, maar alle beetjes helpen. Er rest mij verder niets dan alle ondernemers, vanaf deze plek, sterkte te wensen in de komende periode.”