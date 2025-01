Advies: bijzonder uitstel belasting alleen in uitzonderlijke gevallen

Het BUvB, geïntroduceerd op 17 maart 2020, was bedoeld om ondernemers snel financiële ruimte te bieden tijdens de pandemie. Door het aanvragen van uitstel konden zij directe belastingbetalingen uitstellen, wat hen hielp om te gaan met plotselinge omzetdalingen en andere financiële uitdagingen. De regeling werd gekenmerkt door een laagdrempelige aanvraagprocedure en een snelle verwerking door de Belastingdienst.

Conclusies uit de evaluatie

De evaluatie, uitgevoerd door Significant APE en Technopolis, richtte zich op de doeltreffendheid en doelmatigheid van het BUvB. Een belangrijke conclusie is dat het BUvB effectief was in het snel en efficiënt verstrekken van liquiditeit aan bedrijven tijdens de crisis. Het eenvoudige ontwerp en de snelle implementatie maakten het mogelijk om ondernemers snel te ondersteunen, wat bijdroeg aan het voorkomen van faillissementen en het dempen van de economische impact van de crisis.

De evaluatie identificeert echter ook knelpunten. De IT-systemen en processen van de Belastingdienst bleken niet ontworpen voor grootschalige uitstelregelingen, wat leidde tot uitvoeringsproblemen. Daarnaast wordt aanbevolen om bij toekomstige crises kort na de start van een dergelijke maatregel een exitstrategie te formuleren, inclusief een evaluatiemoment. Voor effectieve monitoring en evaluatie is het belangrijk om uren en kosten goed te registreren en de verantwoordingseisen van reguliere programmagelden toe te passen op dergelijke regelingen.

Aanbevelingen voor toekomstig beleid

De evaluatie adviseert om het BUvB in de toekomst alleen in uitzonderlijke gevallen toe te passen voor het acuut ondersteunen van de liquiditeit van bedrijven. De maatschappelijke kosten van het BUvB wegen alleen op tegen de baten als er significante risico’s zijn voor het functioneren van de economie, zoals beperkte toegang tot private financiering. Daarnaast is het raadzaam om het BUvB niet langer dan een jaar in te zetten om oplopende kosten en schulden te voorkomen, concluderen de onderzoekers. Ook wordt aanbevolen om de reguliere invorderings- en betalingsrente te handhaven om kosten te besparen en ongerichtheid te voorkomen.

Huidige stand van zaken en vervolg

Ondernemers die gebruikmaakten van het BUvB zijn vanaf 1 oktober 2022 gestart met het aflossen van hun opgebouwde belastingschuld, met een betalingsregeling die loopt tot 1 oktober 2027. De kabinetsappreciatie naar aanleiding van de evaluatie wordt in het voorjaar van 2025 verwacht. Het kabinet zal de bevindingen en aanbevelingen uit de evaluatie meenemen bij het vormgeven van eventuele toekomstige steunmaatregelen.

Kamerbrief en bijbehorende stukken over evaluatie ‘bijzonder uitstel van betaling belasting’.