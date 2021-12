HET JAAR VAN (6) John Vermetten: ‘We zijn veel minder autonoom én zelfstandig dan we onszelf en anderen doen geloven’

Hoe kijken spelers in de accountancysector terug op 2021 en wat wensen zij voor 2022? Rondom de feestdagen stelt Accountancy Vanmorgen steeds een serie vragen aan een branchegenoot. Vandaag John Vermetten, algemeen directeur van Vermetten | accountants en adviseurs.

Wat blijft jou het meeste bij aan het afgelopen jaar?

Dat vertrouwen en het gezamenlijke belang van onze gemeenschap de basis van alles is. Dat we veel minder autonoom én zelfstandig zijn dan we onszelf en anderen doen geloven. We hebben soms een beetje te veel de neiging om met een glas wijn in de hand te klagen over alle coronamaatregelen. Maar wat is individuele vrijheid waard als dat leidt tot grote onvrijheid voor anderen, tot uitgestelde operaties, volle IC’s, gesloten winkels? Voor een betekenisvol en comfortabel leven zijn we afhankelijk van elkaar en van onze sociale structuren, inclusief de rol van de overheid daarin.

Wat is de belangrijkste ontwikkeling binnen de accountancy momenteel?

Zonder de aandacht voor kwaliteit te willen bagatelliseren zijn wij als sector wel erg bedreven in diepgaand zelfonderzoek met alle kenmerken van zelfkastijding. Het resultaat hiervan is meer regelgeving, minder effectieve tijd die aan het vak en de klant besteed kan worden en een structureel veel te hoge werkdruk. Steeds meer accountants verlaten vroeger het vak en er is minder instroom. Je zou bijna vergeten dat het vak van accountant een prachtig vak is. Er zijn parallellen zichtbaar met de zorg en het onderwijs. We dienen het vak aantrekkelijker te maken. Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers, politiek en toezichthouders.

Wie leerde jou in 2021 een belangrijke les?

Corona. Voor een betekenisvol en comfortabel leven zijn we afhankelijk van elkaar en van onze sociale structuren. Door de lockdown voelen veel mensen zich ingeperkt in hun individuele vrijheden. Ze willen autonoom en onafhankelijk zijn, maar de huidige situatie laat ons zien dat we veel afhankelijker zijn dan we onszelf én anderen doen geloven. Individualisme is niet per se slecht. Maar wat is individuele vrijheid waard als dat leidt tot grote onvrijheid voor anderen? Het coronavirus maakt duidelijk dat ook de vaak gedachte autonomie en zelfstandigheid van een onderneming een illusie is. Zonder een goed functionerende gemeenschap kan niemand bestaan.

Wat wens je de accountancysector toe?

Minder regeldruk vanuit politiek en toezichthouders. Meer lichtheid en meer aandacht voor de positieve rol die de accountant vervult. Meer begrip en rekening houden met de al bestaande zware werkdruk binnen de accountancysector en de spagaat waarin de accountant voortdurend dient te opereren.

Wat moeten we in 2022 echt anders gaan doen?

Ik sluit mij volledig aan bij Cor Pijnenburg: ‘Professionals niet het vak uitjagen’ door de accountancysector te overspoelen met regelgeving. Vanuit politiek en toezichthouders dient veel meer rekening gehouden te worden met de al bestaande enorme werkdruk binnen de sector. Zodat we over een aantal jaren niet hoeven te concluderen dat de operatie weliswaar is geslaagd maar dat de patiënt is overleden. Ook zou eens gekeken moeten worden naar de efficiëntie van wet- en regelgeving en ook de uitvoering daarvan. De innovatie op dit gebied blijft (enorm) achter.

Welke zakelijke kansen zie je voor 2022?

De kernwaarden van Vermetten zijn: Deskundig, Daadkrachtig, Doeltreffend en Zonder Gedoe. De persoonlijke ontwikkeling en groei van onze medewerkers staat op de 1e plaats. Wij geloven dat vertrouwen, ruimte voor ontwikkeling én het mogen maken van fouten de basis is voor geluk en daarmee voor succes. Dat dit ook de kwaliteit van ons werk ten goede komt en in het belang is van onze klanten. Vanuit dit perspectief zijn er onbeperkte mogelijkheden en zakelijke kansen. Ik zie dus ook in 2022 weer veel kansen voor de VermettenGroep om met deze cultuur professionals en klanten te inspireren, onze dienstverlening steeds weer opnieuw te verbeteren en te verbreden en een geweldige voedingsbodem te kunnen zijn voor ondernemend werknemerschap: Join the sparkle, join us!

In hoeverre blijft corona ons het komende jaar parten spelen?

Net zo lang totdat we de lessen die Corona ons wil leren begrijpen. En daarna komt weer de volgende uitdaging. Laten we in ieder geval veel leren van deze crisis en haar zelfreinigende/corrigerende werking ten volle benutten.

Welke persoon of instantie krijgt voor 2022 jouw beste wensen en waarom?

Iedereen natuurlijk! Het Vermetten-Team, onze klanten en hun dierbaren, onze collega-accountantskantoren, SRA, NBA, AFM, de universiteiten en hogescholen, onze regering, de zorgmedewerkers, onze wetenschappers waaronder het RIVM. We hebben elkaar allemaal nodig.

Waar raak jij door geïnspireerd?

Door de IC-medewerkers die tijdens de feestdagen werken, door Ajax, door Max Verstappen, door het verplegend personeel in het Lucia in Breda waar mijn vader verblijft, door mijn twee dochters Fleur en Isabella en door vele, vele anderen.

Welke doelen stel je jezelf privé en beroepsmatig voor 2022?

Meer aandacht en begrip hebben voor het grotere geheel waarbij groei en ontwikkeling in mijn overtuiging datgene zijn wat ons allen bindt. Fouten zijn leermomenten. Relaties, zowel persoonlijke als op het werk, zijn het ‘voertuig’ om jezelf en anderen steeds beter te leren kennen. Je kunt niet genoeg ruimte geven aan anderen om zich in vrijheid te ontwikkelen en zijn of haar potentieel te ontdekken. Met als basis het vertrouwen in het potentieel van de mens.