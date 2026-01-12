Home » Vermetten sluit zich aan bij Nexia-netwerk

Vermetten sluit zich aan bij Nexia-netwerk

Accountancy, Nieuws

Vermetten accountants en adviseurs heeft zich per 1 januari aangesloten bij het internationale Nexia-netwerk.

12 januari 2026 door Accountancy Vanmorgen

Belangrijkste drijfveer is dat Vermetten daarmee de positie als volwaardige internationale partner voor ondernemers en ondernemingen versterkt. “Voor klanten betekent het dat zij gaan profiteren van de kwaliteit, expertise en wereldwijde dekking van een internationaal netwerk, met de vertrouwde persoonlijke aanpak die ze gewend zijn.” De nummer 24 uit de AV-top 50 treedt naar eigen zeggen toe tot “de top van wereldwijd samenwerkende accountancy- en adviesnetwerken”. Klanten kunnen nu beter worden ondersteund in complexe internationale trajecten.

Nexia zag het aantal partners in Nederland door de overnamegolf verkleinen en zocht sinds 2023 naar versterking. Behalve Vermetten behoren ook het Rotterdamse Facet en het Amsterdamse Nexia DHW (De Hooge Waerder) tot het netwerk.

Tags: Nexia, vermetten
Studiereis Japan

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.

Instellingen