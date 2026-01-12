Vermetten sluit zich aan bij Nexia-netwerk

Belangrijkste drijfveer is dat Vermetten daarmee de positie als volwaardige internationale partner voor ondernemers en ondernemingen versterkt. “Voor klanten betekent het dat zij gaan profiteren van de kwaliteit, expertise en wereldwijde dekking van een internationaal netwerk, met de vertrouwde persoonlijke aanpak die ze gewend zijn.” De nummer 24 uit de AV-top 50 treedt naar eigen zeggen toe tot “de top van wereldwijd samenwerkende accountancy- en adviesnetwerken”. Klanten kunnen nu beter worden ondersteund in complexe internationale trajecten.

Nexia zag het aantal partners in Nederland door de overnamegolf verkleinen en zocht sinds 2023 naar versterking. Behalve Vermetten behoren ook het Rotterdamse Facet en het Amsterdamse Nexia DHW (De Hooge Waerder) tot het netwerk.