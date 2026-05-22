‘Fiscalist van de sterren’ verwijt OM rol bij Amerikaanse celstraf

Belastingadviseur Frank Butselaar, bekend als de ‘fiscalist van de sterren’, is donderdag na jaren vertraging voor de rechtbank in Rotterdam verschenen in een omvangrijke fiscale fraudezaak.

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt Butselaar ervan bekende artiesten en dj’s, onder wie Afrojack en het dj-duo W&W, via Cyprus op papier te hebben laten emigreren om Nederlandse belastingheffing te ontduiken.

Volgens het OM werden daarbij documenten vervalst en constructies opgezet waardoor artiesten geen of minder belasting in Nederland hoefden te betalen. Butselaar ontkent fraude, meldt het FD. De fiscalist stelt dat hij slechts probeerde dubbele belastingheffing te voorkomen binnen ingewikkelde internationale belastingverdragen.

Verenigde Staten

De regiezitting deze week draaide echter vooral om de rol van het Nederlandse OM bij Butselaars arrestatie en uitlevering aan de Verenigde Staten. De fiscalist werd in 2023 opgepakt in zijn vakantiehuis in Italië op verzoek van de Amerikaanse autoriteiten, die hem eveneens van belastingfraude beschuldigden. Na zijn uitlevering zat hij bijna twee jaar vast in de VS. In juli 2025 keerde hij terug naar Nederland nadat hij daar een schikking had getroffen.

Volgens Butselaar heeft het OM onjuiste informatie gedeeld met de Amerikanen, waardoor hij in een Amerikaanse gevangenis terechtkwam. Zo zou Nederland hebben gemeld dat Afrojack nergens belasting betaalde, terwijl de dj volgens Butselaar juist zowel in Nederland als in de VS belasting afdroeg.

Ook stelde Butselaar documenten uit zijn Amerikaanse strafdossier te hebben gevonden waaruit blijkt dat Nederlandse justitie actief betrokken was bij zijn uitlevering. Dat zou in strijd zijn met eerdere verklaringen van het OM dat het zelf verrast was door het Amerikaanse verzoek.

De rechtbank heeft het OM nu opgedragen schriftelijk uit te leggen welke ondersteuning aan de Amerikaanse autoriteiten is verleend. Daarnaast mogen dertien getuigen worden gehoord.

Bron: FD